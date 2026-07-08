Große Umbrüche in der Abteilung für Innere Medizin der Privatklinik Villach: Der langjährige Leiter Arnold Pacher zieht sich in den Ruhestand zurück. Seine Aufgaben übernimmt Oberarzt James Gredler. Gleichzeitig verstärkt mit Christoph Achernig zukünftig ein erfahrener Internist und Onkologe das Team.

„Mit der neuen Teamstruktur können wir auch weiterhin ein breites internistisches Leistungsspektrum von der internistischen Abklärung von Gefäß- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Stoffwechselerkrankungen bis hin zur Gastroenterologie anbieten“, sagt Gredler, ein erfahrener Internist und langjähriger Kenner des Hauses.

Klinikwechsel

Der gebürtige Villacher Achernig war viele Jahre lang im Landeskrankenhaus Villach tätig und verstärkt nun als Spezialist im Bereich Hämatoonkologie das Team der Privatklinik. Er bringt umfassende Erfahrung in der Betreuung onkologischer Patientinnen und Patienten mit. Gemeinsam mit Christina Maria Kantner soll der Schwerpunkt Onkologie der Inneren Abteilung künftig weiter ausgebaut werden.

Ein Team mit Spezialistinnen und Spezialisten

Zum ärztlichen Team gehören außerdem weitere Spezialistinnen und Spezialisten wie die Kardiologin Petra Gratze und Manfred Krawanja, der seine Expertise in der Gastroenterologie und Hepatologie weiterhin einbringt.

Achernig führte zuletzt auch eine Praxis für Allgemeinmedizin in Villach. Diese wurde mit 1. Juli nahtlos von Internistin und Allgemeinmedizinerin Eva-Maria Ornella übernommen. Sie betreibt an der Adresse Kassinsteig 2 eine Kassenordination für Allgemeinmedizin und eine Wahlarztordination für Innere Medizin.

Bereits seit November 2024 hat die Privatklinik Villach mit Holger Stadthalter einen neuen ärztlichen Leiter. Der Mediziner übernahm von Andreas Heim, der sich nach dreijähriger Leitung der Klinik und 22-jähriger Leitung der Anästhesie in den Ruhestand begab.