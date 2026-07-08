Ein betrunkener Raser hat sich Dienstagnacht mit der Polizei in Graz eine halsbrecherische Verfolgungsjagd geliefert. Der 53-Jährige aus Graz-Umgebung gefährdete dabei nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer massiv. Denn er war mit bis zu 150 km/h im Stadtgebiet unterwegs. Jetzt ist er Führerschein und Auto los.

Auf der Puntigamer Straße war gegen 21.30 Uhr eine Zivilstreife der Grazer Polizei unterwegs, als der Dienstwagen von einem grauen BMW X3 mit hoher Geschwindigkeit überholt wurde. Sofort schalteten die Polizisten Blaulicht und Folgetonhorn ein und nahmen die Verfolgung auf. Doch der BMW-Lenker gab ebenfalls Gas – und wie. Mit bis zu 150 km/h raste er durch den Bezirk Liebenau, ignorierte dabei mehrere rote Ampeln und überholte andere Fahrzeuge hochriskant.

Führerschein und Fahrzeug wurden abgenommen

Damit es zu keinem Unfall kommt, entschlossen sich die Polizisten, nicht mehr volles Risiko zu gehen und reduzierten das Tempo. Im Bereich des Kreisverkehrs Gössendorf an der B 73 verloren sie den BMW schließlich aus den Augen. Jedoch hatten sie bereits genug Anhaltspunkte, um den flüchtigen Lenker auszuforschen. Keine Stunde später standen die Polizisten schon vor der Haustür des 53-Jährigen. Ein Alkotest bei ihm ergab rund 1,3 Promille, was einer erheblichen Alkoholisierung entspricht. Der Mann musste nicht nur seinen Führerschein sofort abgeben, nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft wurde auch sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Eine ganze Reihe von Anzeigen wegen diverser Verwaltungsübertretungen kommt ebenfalls auf ihn zu.

Geschädigte und Zeugen gesucht

Die Polizei sucht jetzt Verkehrsteilnehmer, die durch die „rücksichtslose und gefährliche Fahrweise“ des 53-Jährigen gefährdet oder sogar geschädigt wurden. Auch Zeugen des Vorfalls sollen sich melden. Hinweise an die Polizeiinspektion Graz-Wienerstraße, Tel. 059 133 - 6594.