Steffi Brungs (37) und Chris Wackert (35) überraschen aktuell mit schlechten Nachrichten: Die beiden deutschen Moderatoren haben sich getrennt. Zuletzt zeigte sich das Paar verliebt bei „Love is blind Germany“ auf Netflix und wollte anderen Menschen zur großen Liebe verhelfen.

Laut einem Bericht der „Bild“ sollen die beiden bereits seit sechs Wochen getrennt sein, der Sat.1-Moderator sei aus dem gemeinsamen Haus in Köln ausgezogen. Die RTL-Moderatorin und der 35-Jährige waren zwölf Jahre ein Paar, sieben davon verheiratet.

Ihre Liebesgeschichte nahm damals auf einer Studentenparty ihren Anfang. Dort hätten sie sich über gemeinsame Freunde kennengelernt und gleich angeregt unterhalten. Aus diesem zufälligen Treffen wurde die große Liebe.

Brungs und Wackert: Deutsches Moderatoren-Pärchen lebt getrennt

Brungs zählt zu den bekanntesten Aushängeschildern von RTL, arbeitete zuvor für n-tv und Spiegel TV. Seit 2011 steht sie für Sport1 vor der Kamera. Sie moderierte unter anderem „Bundesliga aktuell“, Sport1 News sowie Übertragungen und Online-Formate rund um die UEFA Champions League und den DFB-Pokal.

2015 wechselte sie zu RTLZWEI und präsentierte dort unter anderem die RTLZWEI News sowie verschiedene Sondersendungen. Seit 2018 ist sie bei RTL tätig und wurde unter anderem als Moderatorin und VIP-Expertin bei den Morgen- und Mittagsformaten des Senders bekannt.

Wackert gehört zu den bekannten Gesichtern des deutschen Morgenfernsehens. Seit Jahren ist er Teil des „SAT.1-Frühstücksfernsehens“. Außerdem übernahm er Moderationsaufgaben bei weiteren SAT.1-Formaten, darunter „Endlich Feierabend!“ und „Volles Haus! SAT.1 Live“.

Schwere Erkrankung: Steffi Brungs spricht über Krebsdiagnose

Das Paar meisterte in den vergangenen Jahren immer wieder Herausforderungen. Ein besonders persönliches Kapitel in ihrem Leben war Brungs Krebserkrankung. Sie erhielt 2019 kurz nach ihrer Hochzeit die Diagnose Gebärmutterhalskrebs. Die Moderatorin machte ihre Geschichte später öffentlich, um auf die Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen und HPV-Prävention aufmerksam zu machen. Heute gilt sie als geheilt und engagiert sich für mehr Aufklärung rund um das Thema Frauengesundheit.

Die Erkrankung der Moderatorin forderte dem Paar einiges ab, sie legten sogar eine kurze Beziehungspause ein und begaben sich in Therapie. In einem Interview mit der „Gala“ Anfang des Jahres sprach sie erstmals über die Belastung für Wackert und ihre Beziehung: „Das war einfach zu viel für ihn. Er war über Jahre in Dauersorge. Hat alles gegeben für mich und für uns. Dadurch ist ein Ungleichgewicht in unserer Beziehung entstanden.“

Vor zehn Wochen postete Brungs noch ein gemeinsames Foto mit Geburtstagsglückwünschen an ihren „Ehemann“. Zuletzt hatten sie auch noch Werbung für ihren gemeinsamen Podcast „TraumBar“, der wöchentlich erschienen ist, gemacht. Doch seit 13. Mai herrscht dort Sendepause. Über die genauen Hintergründe der Trennung wollte das Paar nicht sprechen.