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Rom/Ankara/Brüssel
Meloni beschreibt Verhältnis zu Trump als "freundlich"
Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat Spannungen mit US-Präsident Donald Trump heruntergespielt. Auf die Frage nach ihrem Verhältnis zu Trump antwortete sie nach dem NATO-Abendessen der Staats- und Regierungschefs in Ankara lediglich: "Freundlich." Auf die Nachfrage von Journalisten, ob es nach den gegenseitigen Verbalattacken der vergangenen Tage zu einer Aussprache gekommen sei, sagte Meloni: "Ich habe Ihnen bereits geantwortet."