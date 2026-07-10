Regionalbüro Bruck a.d. Mur

+43/3862/52400 
bruck@kleinezeitung.at

Koloman Wallisch Platz 23
8600 Bruck

Verkauf von:
Ö-Ticket, Steiermark Card, Auktion

Sommeröffnungszeiten, 13. Juli bis 11. September:
Montag bis Donnerstag, 8 bis 14 Uhr
Freitag, 8 bis 12 Uhr

Öffnungszeiten:
Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Freitag 8 - 13 Uhr

Barbara Rechberger
Office Management
+43/3862/52400-11
barbara.rechberger@kleinezeitung.at

Bianca Angerer
Office Management
+43/3862/52400-12
bianca.angerer@kleinezeitung.at

Sabrina Safran
Office Management
+43/3862/52400-19
sabrina.safran@kleinezeitung.at

Julia Blasl
Regionale Verkaufs- & Kommunikationslösungen
Telefon: +43/664/8206899
julia.blasl@kleinezeitung.at

Christian Huemer
Redakteur
christian.huemer@kleinezeitung.at

Moritz Prettenhofer
Redakteur
moritz.prettenhofer@kleinezeitung.at

Markus Lösel, BA
Redakteur
markus.loesel@kleinezeitung.at

Regionalbüro Feldbach

+43/3152/4005
feldbach@kleinezeitung.at

Hauptplatz 26
8330 Feldbach

Verkauf von:
Ö-Ticket, Steiermark Card, Auktion

Sommeröffnungszeiten, 13. Juli bis 11. September:
Montag bis Donnerstag, 8 bis 14 Uhr
Freitag 8 bis 12 Uhr

Öffnungszeiten:
Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Freitag 8 bis 13 Uhr

Sarah Holler
Sekretariat
+43/3152/4005-0
sarah.holler@kleinezeitung.at

Christina Karner, MA
Sekretariat
+43/3152/4005-0
christina.karner@kleinezeitung.at

Ramona Lenz
Redakteurin
ramona.lenz@kleinezeitung.at

Jonas Rettenegger
Redakteur
jonas.rettenegger@kleinezeitung.at

Julia Schuster
Redakteurin
julia.schuster@kleinezeitung.at

Mag. Helmut Steiner
Redakteur
helmut.steiner@kleinezeitung.at

Goran Gjergjek
Regionale Verkaufs- und Kommunikationslösungen
+43/699/18 75 33 91
goran.gjergjek@kleinezeitung.at

Melanie Pfeifer
Regionale Verkaufs- und Kommunikationslösungen
+43/664/88 21 23 84
melanie.pfeifer@kleinezeitung.at

Regionalbüro Hartberg & Fürstenfeld

+43/3332/63610
hartberg@kleinezeitung.at

Alleegasse 8
8230 Hartberg

Verkauf von:
Ö-Ticket, Steiermark Card, Auktion

Öffnungszeiten:
Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Freitag 8 bis 13 Uhr

Sommeröffnungszeiten, 13. Juli bis 11. September:
Montag bis Donnerstag, 8 bis 14 Uhr
Freitag 8 bis 12 Uhr

Gertrude Reitbauer
Leitung Regionalsekretariate Steiermark
+43/3332/63610
gertrude.reitbauer@kleinezeitung.at

Christa Hofer-Kirchsteiger
Sekretariat
+43/3332/63610
christa.hoferkirchsteiger@kleinezeitung.at

Susanne Rauschenbach, Bakk. MA
Redakteurin, Teamleiterin Regionalredaktion Hartberg-Fürstenfeld (in Karenz)
susanne.rauschenbach@kleinezeitung.at

Daniela Buchegger, BA MA
Redakteurin
daniela.buchegger@kleinezeitung.at

Harald Hofer
Redakteur
harald.hofer@kleinezeitung.at

Margot Jeitler
Redakteurin
margot.jeitler@kleinezeitung.at

Carmen Oster Bakk. Komm.
Redakteurin
carmen.oster@kleinezeitung.at

Moritz Weinstock, BA
Redakteur
moritz.weinstock@kleinezeitung.at

Marion Kindermann
Regionale Verkaufs- & Kommunikationslösungen
marion.kindermann@kleinezeitung.at

Regionalbüro Judenburg

+43 3572 86560
judenburg@kleinezeitung.at

Burggasse 61
8750 Judenburg

Verkauf von:
Ö-Ticket, Steiermark Card, Auktion

Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Freitag 8 bis 13 Uhr

Sommeröffnungszeiten, 13. Juli bis 11. September:
Montag bis Donnerstag, 8 bis 14 Uhr
Freitag, 8 bis 12 Uhr

Andrea Burböck
Sekretariat
+43/3572/86560
andrea.burboeck@kleinezeitung.at

Gabriele Riedl
Sekretariat
+43/3572/86560
gabriele.riedl@kleinezeitung.at

Michaela Egger 
Redakteurin
michaela.egger@kleinezeitung.at

Maria Steinwender, MA
Redakteurin
maria.steinwender@kleinezeitung.at

Josef Fröhlich
Redakteur
josef.froehlich@kleinezeitung.at

Sarah Ruckhofer, BA
Redakteurin, Teamleiterin Regionalredaktion Murtal & Murau 
sarah.ruckhofer@kleinezeitung.at

Manuela Hobelleitner
Regionale Verkaufs- & Kommunikationslösungen 
+43/699/12 34 52 95
manuela.hobelleitner@kleinezeitung.at

Regionalbüro Leibnitz

+43 3452 71121
leibnitz@kleinezeitung.at

Wagnastraße 1
8430 Leibnitz

Verkauf von:
Ö-Ticket, Steiermark Card, Auktion

Öffnungszeiten:
Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Freitag 8 bis 13 Uhr

Sommeröffnungszeiten, 13. Juli bis 11. September:
Montag bis Donnerstag, 8 bis 14 Uhr
Freitag 8 bis 12 Uhr

Sonja Faßwald
Sekretariat
+43/3452/71121-0
sonja.fasswald@kleinezeitung.at

Marlene Hödl
Sekretariat
+43/3452/71121-0
marlene.hoedl@kleinezeitung.at

Robert Lenhard
Teamleiter Regionalredaktion Leibnitz und Deutschlandsberg
robert.lenhard@kleinezeitung.at

Bettina Kuzmicki
Redakteurin
bettina.kuzmicki@kleinezeitung.at

Barbara Mikschofsky
Redakteurin
barbara.mikschofsky@kleinezeitung.at

Julia Haslebner
Redakteurin (in Karenz)
julia.haslebner@kleinezeitung.at

Eva Brutmann
Redakteurin
eva.brutmann@kleinezeitung.at

Sarah Romauch
Redakteurin
sarah.romauch@kleinezeitung.at

Andrea Kern
Services Werbemarkt Print
andrea.kern@kleinezeitung.at

Christiane Langbauer
Digitale Verkaufs- & Kommunikationslösungen
+43 664 4686 491
christiane.langbauer@kleinezeitung.at

Regionalbüro Leoben

+43 3842 450 89
leoben@kleinezeitung.at

Kirchplatz 3
8700 Leoben

Verkauf von:
Ö-Ticket, Steiermark Card, Auktion

Öffnungszeiten:
Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Freitag 8 bis 13 Uhr

Sommeröffnungszeiten, 13. Juli bis 11. September:
Montag bis Donnerstag, 8 bis 14 Uhr
Freitag 8 bis 12 Uhr

Maria Taxacher
Sekretariat
+43/3842/450 89-72
maria.taxacher@kleinezeitung.at

Petra Zündel
Sekretariat
+43/3842/450 89-79
petra.zuendel@kleinezeitung.at

Andreas Schöberl-Negishi
Teamleiter, Redakteur
andreas.schoeberl@kleinezeitung.at

Johanna Birnbaum
Redakteurin
johanna.birnbaum@kleinezeitung.at

Klara Erregger
Redakteurin
klara.erregger@kleinezeitung.at

Vanessa Gruber
Redakteurin
vanessa.gruber@kleinezeitung.at

Verena Strobl
Redakteurin
verena.strobl@kleinezeitung.at

Anja Gruber
Regionale Verkaufs- und Kommunikationslösungen
+43/664/88 21 23 95
anja.gruber@kleinezeitung.at

Julia Blasl
Regionale Verkaufs- und Kommunikationslösungen
+43/664/820 68 99
julia.blasl@kleinezeitung.at

Regionalbüro Liezen

+43 3612 25570
liezen@kleinezeitung.at

Fronleichnamsweg 4
8940 Liezen

Verkauf von:
Ö-Ticket, Steiermark Card

Öffnungszeiten:
Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Freitag 8 bis 13 Uhr

Sommeröffnungszeiten, 13. Juli bis 11. September:
Montag bis Donnerstag, 8 bis 14 Uhr
Freitag, 8 bis 12 Uhr

Sabine Rabitsch
Office Management
+43/3612/25570
sabine.rabitsch@kleinezeitung.at

Andrea Weilguni
Office Management
+43/3612/25570
andrea.weilguni@kleinezeitung.at

Christian Nerat
Redakteur
christian.nerat@kleinezeitung.at

Dorit Burgsteiner, Bakk. komm.
Redakteurin
dorit.burgsteiner@kleinezeitung.at

Mag. (FH) Veronika Höflehner
Redakteurin, Teamleiterin Regionalredaktion
veronika.hoeflehner@kleinezeitung.at

Lena Haslinger, BA
Redakteurin
lena.haslinger@kleinezeitung.at

Benedikt Karl
Redakteur
benedikt.karl@kleinezeitung.at

Manuela Hobelleitner
Regionale Verkaufs- und Kommunikationslösungen
+43/699/12 34 52 95
manuela.hobelleitner@kleinezeitung.at

Regionalbüro Voitsberg

+43 3142 25550
voitsberg@kleinezeitung.at

Grazer Vorstadt 14a/1
8570 Voitsberg

Verkauf von:
Ö-Ticket, Steiermark Card, Kärnten Card, Schipass

Öffnungszeiten:
Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Freitag 8 bis 13 Uhr

Sommeröffnungszeiten, 13. Juli bis 11. September:
Montag bis Donnerstag, 8 bis 14 Uhr
Freitag 8 bis 12 Uhr

Brigitte Wagner
Sekretariat
+43/3142/25550
brigitte.wagner@kleinezeitung.at

Michaela Preisler
Sekretariat
+43/3142/25550
michaela.preisler@kleinezeitung.at

Mag. (FH) Rainer Brinskelle
Redakteur, Teamleiter Regionalredaktion Voitsberg
rainer.brinskelle@kleinezeitung.at

Jakob Kriegl
Redakteur
jakob.kriegl@kleinezeitung.at

Robert Preis
Redakteur
robert.preis@kleinezeitung.at

Anna Dunst
Redakteurin
anna.dunst@kleinezeitung.at

Regionalbüro Weiz

+43 3172 6520
weiz@kleinezeitung.at

Birkfelder Straße 25
8160 Weiz

Verkauf von:
Ö-Ticket, Steiermark Card, Auktion

Öffnungszeiten:
Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Freitag 8 - 13 Uhr

Sommeröffnungszeiten, 13. Juli bis 11. September:
Montag bis Donnerstag, 8 bis 14 Uhr
Freitag 8 bis 12 Uhr

Doris Haider
Sekretariat
+43/3172/65 20
doris.haider@kleinezeitung.at

Birgit Dudas-Großschädl
Sekretariat
+43/3172/65 20
birgit.dudas-großschaedl@kleinezeitung.at

Mag. Sonja Berger
Redakteurin
sonja.berger@kleinezeitung.at

Thomas Wieser
Redakteur
thomas.wieser@kleinezeitung.at

Julia Kammerer
Redakteurin, Teamleiterin Regionalredaktion Weiz
julia.kammerer@kleinezeitung.at

Nicole Stranzl
Redakteurin
nicole.stranzl@kleinezeitung.at

Veronika Teubl-Lafer
Redakteurin
veronika.teubllafer@kleinezeitung.at

Sandra Zeitz
Werbemarkt
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