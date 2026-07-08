Drei beteiligte Pkw und zehn teils schwer Verletzte: Das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag auf der Tragößerstraße (L 111) im Ortsgebiet von Tragöß.

Laut Polizei war eine 52-jährige Autolenkerin kurz vor 16 Uhr in Richtung Grüner See unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei touchierte sie einen entgegenkommenden Pkw einer Salzburgerin (41), deren Fahrzeug wurde durch den Anprall um die eigene Achse gedreht und mitten auf der Straße zum Stillstand kam.

In weiterer Folge kollidierte das Auto der 52-Jährigen mit einem nachkommenden Pkw, gelenkt von einem Grazer (52).

Zwei Autos waren voll besetzt

Im Auto der Salzburgerin befanden sich insgesamt fünf Personen, in jenem des Grazers vier Insassen. Alle erlitten zum Teil mittelschwere Verletzungen, eine 48-jährige Frau aus Graz-Umgebung wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber C 17 ins LKH-Uniklinikum Graz geflogen werden. Die anderen Unfallopfer wurden ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, eingeliefert.

Die L111 war für die Dauer der Rettungs-, Berge- und Aufräumarbeiten noch bis etwa 17.25 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Im Einsatz standen mehrere Streifen der Polizei, die Freiwilligen Feuerwehren Tragöß und St. Katharein mit insgesamt 30 Einsatzkräften, das Rote Kreuz mit 17 Einsatzkräften einschließlich eines Notarztes sowie der Rettungshubschrauber C17.