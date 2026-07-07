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Kiew (Kyjiw)
Neue ukrainische Drohnenangriffe auf Raffinerien und Tanker
Die Ukraine hat am Mittwoch ihre Schläge gegen den russischen Ölsektor fortgesetzt. In den Raffinerien von Saratow an der Wolga und Nischnekamsk in Tatarstan tief im Hinterland brachen Brände aus, wie ukrainische und russische Telegramkanäle berichteten. Das ukrainische Militär griff zudem neun Tanker der russischen Schattenflotte im Asowschen Meer mit Drohnen an, womit die Gesamtzahl der in den vergangenen 72 Stunden angegriffenen Schiffe auf 19 stieg.