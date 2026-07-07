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Ankara
Trump "sehr verärgert" über die NATO - Gipfel in Ankara
Die europäischen Staats- und Regierungschefs der NATO wollen US-Präsident Donald Trump am Mittwoch bei einem Gipfeltreffen in Ankara von einem Verbleib im Bündnis überzeugen. Das Treffen wird von neuen Spannungen überschattet, nachdem Trump den Streit über den Iran-Krieg sowie den Streit um Grönland wieder angefacht und neue Luftangriffe auf den Iran angeordnet hat. Tatsächlich zeigte sich Trump am Mittwoch "sehr verägert" über das Bündnis.