Die ÖVP muss sich – wieder einmal – auf die Suche nach einem Generalsekretär machen. Nico Marchetti nimmt seinen Hut, wie die Volkspartei am Dienstagabend per Aussendung mitteilte. Mit Ende Juli lege Marchetti seine Funktion zurück, hieß es. Nachfolger gibt es noch keinen. Der Generalsekretär war zuletzt innerparteilich zunehmend unter Druck gestanden.

Parteichef und Bundeskanzler Christian Stocker dankte dem Generalsekretär in der Aussendung „für seine umsichtige Tätigkeit als Generalsekretär in den letzten eineinhalb Jahren“. „Insbesondere danke ich ihm für sein Engagement, seine Loyalität und dafür, dass er sich in einer mehr als herausfordernden Zeit voller Umbrüche und Veränderungen dieser Aufgabe mit vollem Einsatz gewidmet hat“, so Stocker.

Marchetti soll Nationalratsabgeordneter und Bildungssprecher der ÖVP bleiben. Marchetti begründete seinen Rückzug selbst damit, dass er den großen Wunsch verspüre, sich ein zweites Standbein neben der Politik aufzubauen. Er sei in den vergangenen eineinhalb Jahren ein „durchaus untypischer Generalsekretär“ gewesen, so Marchetti, der das Parteiamt von Stocker übernommen hatte und der siebente Generalsekretär in den vergangenen zehn Jahren war.