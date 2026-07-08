Musik machen, werken, basteln und spielen und dabei das Gedächtnis trainieren – das alles können Seniorinnen und Senioren im Tageszentrum in Seiersberg-Pirka bald nicht mehr. Die Einrichtung schließt Mitte September. Der Gemeinde geht das Geld aus. „Ich habe mit harten Bandagen gekämpft, damit wir gefördert werden, jetzt können wir uns das nicht mehr leisten“, erklärt Bürgermeister Werner Baumann.

Um zu verstehen, was er meint, müssen wir in die Vergangenheit springen. 2002 ist das Tageszentrum in Seiersberg-Pirka eines der ersten in Österreich. Anfangs erhält man eine jährliche Förderung vom Land, die aber nach einigen Jahren eingestellt wird. Nach und nach entstehen Tageszentren überall in der Steiermark. Das Land schafft eine Förderung. In die passt das Zentrum in Seiersberg-Pirka aber nicht. Es geht leer aus.

Gemeinde fühlt sich alleingelassen

„Ich muss auf meine Leute schauen. Ich bin der Gemeinde Seiersberg-Pirka verpflichtet“, meint Bürgermeister Baumann. Im Tageszentrum seiner Gemeinde werden derzeit 86 Seniorinnen und Senioren betreut. Nur jeder Vierte kommt aus der Gemeinde. Die anderen leben in Graz und Umgebung. „Das Zentrum hat überregionale Bedeutung“, meint Baumann. „Ich sehe nicht ein, dass wir es alleine finanzieren sollen.“

Bürgermeister Werner Baumann wollte das Zentrum lange erhalten © KLZ/Nadja Fuchs

Wenn Tageszentren vom Land Steiermark gefördert werden, übernimmt es 60 Prozent der Kosten. Den Rest tragen die Gemeinden. Dafür müsste die Einrichtung aber gewissen Standards entsprechen. „Das Tageszentrum in Seiersberg-Pirka erfüllt die Qualitätsstandards nicht“, teilt das Büro von Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl mit.

Man habe der Gemeinde 2022 mitgeteilt, welche Maßnahmen nötig wären, um gefördert zu werden. Es geht hauptsächlich um bauliche Maßnahmen, etwa für mehr Barrierefreiheit. Die vom Land übermittelten Unterlagen ließ die Gemeinde jedoch seit Oktober 2023 unbeantwortet, heißt es vom Land.

Das Ressort von Gesundheitslandesrat Kornhäusl schreibt die Standards zur Förderung von Tageszentren vor © Land/Grill

Doppelt belastet

Erschwerend kommt hinzu: Weil Tageszentren überregional genutzt werden, zahlen alle steirischen Gemeinden im Rahmen der Pflegeumlage in einen Topf ein. Daraus erhalten Gemeinden, die ein Zentrum betreiben, ihre Förderung. Seiersberg-Pirka muss wie alle anderen zahlen, bekommt aber kein Geld und muss parallel sein eigenes Zentrum alleine finanzieren.

Versorgung gesichert

Die Volkshilfe betreibt das Tageszentrum in Seiersberg. Geschäftsführerin Brigitte Schafarik hat gemischte Gefühle: „Wir haben ein tolles Team am Standort. Das Zentrum wächst und gedeiht. Es ist natürlich schade, dass wir schließen müssen“, meint Schafarik. Gleichzeitig hat sie Verständnis dafür, dass die Gemeinde die finanzielle Doppelbelastung nicht weiter tragen kann. Die Standards, die das Land zur Förderung vorschreibt, findet sie sinnvoll.

Brigitte Schafarik ist Geschäftsführerin der Volkshilfe Steiermark © Markus Trinkl

Die Volkshilfe betreibt mehrere Zentren in der Steiermark. Für diejenigen Seniorinnen und Senioren, die bisher in Seiersberg betreut wurden und weiterhin eine Anlaufstelle wünschen, finde man auch in Zukunft Plätze. „Wir lassen niemanden zurück“, gibt sich Schafarik zuversichtlich. Auch für das am Standort beschäftigte Personal habe man bereits Stellen innerhalb der Volkshilfe gefunden.