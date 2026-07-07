Wie die Landespolizeidirektion gegenüber der APA erklärte, sei die Neunjährige in den vergangenen beiden Jahren bereits mehrfach abgängig gewesen. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte eine Sprecherin. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-67800 oder in jeder Polizeiinspektion erbeten.

Das Mädchen mit dunklen Augen und dunklen langen Haaren trug bei ihrem Verschwinden weiße Sandalen, eine kurze blaue Jeans-Short und einen grauen Kapuzenpullover. Sie hatte mit ihrem Betreuer am Montag das Einkaufszentrum besucht.