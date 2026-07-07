Gemeinsam mit ihrem Betreuer war eine 9-Jährige am Montagabend im Einkaufszentrum Trillerpark unterwegs. Nachdem das Mädchen auf die Toilette ging, war sie plötzlich nicht mehr auffindbar, berichtet die Wiener Polizei. Denn durch die Betreuungseinrichtung der Stadt Wien wurde das Fernbleiben des Mädchens polizeilich gemeldet.

Die zuständigen Beamten haben daraufhin eine umfangreiche Suchaktion gestartet, bisher jedoch leider ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren. Die Obsorge für die Neunjährige hat die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11). Das Mädchen lebe „in einer Einrichtung eines Trägers, mit dem wir zusammenarbeiten“, sagte eine Sprecherin der MA 11. Wie die Landespolizeidirektion gegenüber der APA erklärte, sei die Neunjährige in den vergangenen beiden Jahren bereits mehrfach abgängig gewesen. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte eine Sprecherin.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ersucht die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche des Mädchens und bittet um Hinweise unter 01 31310 67800 oder in jeder Polizeiinspektion. Das Mädchen hat laut Beschreibung dunkle Augen, dunkle lange Haare und trug weiße Sandalen mit einer kurzen blauen Jeansshort und einem grauen Kapuzenpullover.