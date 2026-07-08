Sowohl Wladimir Putin wie auch Wolodymyr Selenskyj seien gewillt, dem Krieg in der Ukraine ein Ende zu machen, hatte Donald Trump schon vor dem Beginn des zweitägigen Nato-Gipfels verkündet. „Eine Einigung ist näher, als die Leute glauben.“ Allerdings reiste der ukrainische Präsident Selenskyj, den Trump heute in Ankara treffen will, statt mit neuen Waffenstillstandsvorschlägen mit der dringenden Bitte an, er brauche von seinen westlichen Verbündeten mehr Abwehrsysteme gegen die russischen Raketenschwärme. Allein im Juli waren bei zwei schweren Luftschlägen gegen Kiew 42 Menschen ums Leben gekommen.

Die Russen ihrerseits meldeten gestern einen durch ukrainische Raketen getöteten Zivilisten in der Grenzregion Belgorod. Aber mehr Schlagzeilen machte die starke Rauchentwicklung nach einem Angriff ukrainischer Langstreckendrohnen auf Russlands größte Raffinerie im westsibirischen Omsk, der Russlands schwer angeschlagene Benzinversorgung weiter unter Druck setzt. „Um aus der Eskalation herauszukommen, braucht es maximale Eskalation“, charakterisierte Selenskyjs Office-Chef Kyrylo Budanow am Montag die ukrainische Strategie.

Benzinmangel

Dieser Krieg verläuft für Moskau keineswegs planmäßig. Laut der finnischen OSINT-Gruppe BlackBird verlor die russische Armee im Juni an der ukrainischen Front neun Quadratkilometer mehr, als sie eroberte. Nach Angaben des Portals istories.media herrscht in 77 von 83 Regionen Russlands Benzinmangel. Der von Feinddrohnen regelrecht belagerten annektierten Halbinsel Krim droht der wirtschaftliche Kollaps.

Die Luftabwehr beider Seiten zeigt sich außerstande, massenhafte Luftangriffe des Feindes zu stoppen. Schon sagte ein Moskauer Beamter der Financial Times anonym, seriöse Verhandlungen seien kaum vor Februar möglich, offenbar in der Hoffnung, das ukrainische Strom- und Heizsystem im Winter völlig zu zerbomben. Und mit Trump palavere der Kreml vor allem, damit dieser Selenskyj der russischen Seite auf Gedeih und Verderb ausliefere.

Kein Kompromiss in Moskau

Der Exiljournalist Dmitrij Kolesow veröffentlichte am Montag ein Interview mit einem anonymen General der russischen Ukraine-Streitkräfte. Auch nach dessen Aussagen strebt die Moskauer Führung nach wie vor eine Vereinbarung mit den USA an, die ukrainische Führung auszutauschen oder zu liquidieren.

Jedenfalls scheint Putin bis auf Weiteres keinen Kompromiss, sondern einen siegreichen Frieden mit der Ukraine anzustreben, zumindest einen Frieden, den er der Öffentlichkeit als Sieg verkaufen kann. Der anonym von Kolesow interviewte russische General sieht aber nur beschränkte Möglichkeiten für Russland, den Krieg in die gewünschte Richtung zu eskalieren. „Eine Ausweitung auf die europäischen Länder und noch mehr der Einsatz von Atomwaffen ist völlige Fantasie, sie besitzt weder technische noch physische Grundlagen.“ Das militärisch-wirtschaftliche Potenzial dazu fehle schlicht.

Kriegsrecht?

Für wahrscheinlicher hält der anonyme Offizier die Mobilisierung neuer Soldaten mit dem Ziel, den Donbas vollständig zu erobern, vielleicht gar eine Generalmobilmachung unter Ausrufung des Kriegsrechts. Für eine Großoffensive in den Donbas-Städten bedürfe es weder neuer Panzer oder Flugzeuge, es reichten Sturminfanteristen mit Kalaschnikows, deren Zahl die der ukrainischen Nahkampfdrohnen um ein Mehrfaches übertreffen. „Die Verluste wird auch niemand zählen. Hauptsache, man wahrt das Gesicht.“

Währenddessen stellen russische Autofahrer sarkastische „Urlaubsvideos“ aus den Warteschlangen vor russischen Tankstellen in die Sozialnetze. Aber obwohl der Treibstoff landesweit immer rarer und teurer wird, gibt es keine offenen Proteste. Dieses Volk dürfte auch die nächste Mobilmachung geduldig ertragen.