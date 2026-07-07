Wie geht man mit einer Welt um, in der Fiktion und Wirklichkeit immer schwerer auseinanderzuhalten sind? Das Theaterfestival Spectrum in Villach antwortet darauf mit „Da!Da!“ – und nimmt sich die Dadaisten zum Vorbild. „In einer Welt der KI-Tools und Maschinen, die den Menschen immer perfekter nachahmen, muss Kunst noch mutiger, witziger und unberechenbarer werden“, sagt Martin Dueller, der künstlerische Leiter des Festivals. Vor mehr als 100 Jahren protestierten die Dadaisten mit Übertreibung, Ironie und Provokation gegen traditionelle Kunstformen und gesellschaftliche Normen.

Beim Auftakt zeigt das Spectrum gleich, was damit gemeint ist: Das Wiener K3 Ensemble bringt mit seiner „Ballettoper“ am 8. Juli eine schräge, grelle Performance über Selbstinszenierung und Narzissmus in der Kunstwelt auf die Bühne. „Wir hatten die Truppe schon vor zwei Jahren zu Gast, und das Publikum war total begeistert“, sagt Dueller. Eröffnet wird das Festival zuvor um 20 Uhr von den „Buntmeisen“, dem Klagenfurter Chor für „Queers und Friends“, auf der großen Open-Air-Bühne am Rathausplatz.

Martin Dueller, künstlerischer Leiter des Festivals © Helmuth Weichselbraun

Dort findet sich wieder die Hauptbühne des Festivals. Bis 10. Juli werden aber ebenso die neuebuehnevillach, der Kulturhof und die schau.räume bespielt. Und zum Abschluss wird dann die gesamte Innenstadt zur Bühne: Das Center for Choreography Bleiburg/Pliberk bringt am Samstag internationalen zeitgenössischen Tanz auf Plätze und in Gassen – bis hinauf an die Fassade des Rathauses. Die Schweizer Gruppe Rebecca Gather zeigt dort mit „Vertical Dance“ Tanz in luftiger Höhe.

Für die „Lange Nacht“ gibt es Tickets vor Ort, die acht Veranstaltungen der ersten drei Festivaltage sollen bei freiem Eintritt einen niederschwelligen Zugang zur Kunst ermöglichen. Das Programm reicht von Zirkustheater für die ganze Familie über Karaoke bis zur Tanzproduktion „Album“, die sich mit Inspiration und Musen beschäftigt. Das Kollektiv Kunststoff mit der Kärntner Choreografin Stefanie Sternig widmt sich in „Wo ist Walzer?“ – entstanden im Rahmen des Strauss-Jahres – Fragen nach Herkunft und Heimat.

„Wo ist Walzer“ fragt sich das Kollektiv Kunststoff © Bernhard Wolf

Nach dieser Ausgabe schlägt das Spectrum im kommenden Jahr ein neues Kapitel auf: Weil sich im Sommer zahlreiche Veranstaltungen überschneiden, soll das Festival künftig zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden. Geplant ist außerdem, Räume in der Stadt für Kunst zu öffnen, die sonst nicht oder nur schwer zugänglich sind. Wer das vertraute Open-Air-Festival erleben möchte, hat ab heute die letzte Gelegenheit