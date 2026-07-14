Seit 20 Jahren gibt es den Installateurbetrieb Rosenberger in Sinabelkirchen. Der regionale Leitbetrieb beschäftigt mittlerweile 28 Mitarbeitende – inklusive Lehrlingsausbildung. Spezialisiert ist das Unternehmen auf Beratung, Planung und Neuinstallation von Wasser, Heizung, Solar- und Photovoltaik-Anlagen sowie Wohnraumlüftung.

Das Jubiläum wurde kürzlich am Betriebsgelände in Unterrettenbach gefeiert. Landes- und Bundesinnungsmeister Anton Berger sowie Andreas Schlemmer von der WKO Regionalstelle Weiz überreichten Hermann Rosenberger eine Ehrenurkunde der WKO Steiermark. Auch Bürgermeister Emanuel Pfeifer bedankte sich unter anderem für das Engagement für Vereine: „Vieles wäre ohne Hermann Rosenberger so nicht möglich.“

Auch Jubiläum in Passail

Zu feiern gab es auch etwas in Passail, denn vor zehn Jahren entschied sich auch Thomas Deutsch mit seinem Unternehmen für Fenster, Türen und Sonnenschutz selbstständig zu machen. Aus einem Familienbetrieb wurde ein Unternehmen, das über die Grenzen des Almenlandes hinweg bekannt ist. Auch dort überreichten Vertreter der WKO eine Ehrenurkunde.