Die Serie schwerer Motorradunfälle in der Steiermark setzte sich am Dienstag fort. Nahe Weiz kam in den Morgenstunden ein 71-jähriger Grazer ums Leben, fast zur gleichen Zeit wurde in Graz-Andritz ein 55-jähriger Biker bei einem Sturz schwer verletzt.

Auslöser für den Unfall am Oberen Plattenweg soll eine Autofahrerin gewesen sein, die aus einer Hauseinfahrt kam. Laut dem Motorradfahrer habe ihr Wagen bereits zur Hälfte auf die Fahrbahn geragt, als er an diese Stelle kam. Die 39-jährige Autofahrerin gab der Polizei gegenüber an, dass ihr Auto nicht auf die Fahrbahn geragt hätte.

Jedenfalls musste der Motorradlenker sein Fahrzeug nach links verreißen, um eine Kollision zu verhindern. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht, ,jedoch verlor der 55-Jährige die Kontrolle und stürzte. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte mit schweren Verletzungen ins LKH-Universitätsklinikum eingeliefert.