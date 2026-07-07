Für die Steiermark ist Gerald Brettschuh eine kulturelle Identifikationsfigur. Tief in der südsteirischen Landschaft verwurzelt, hat er über Jahrzehnte das Selbstbild der Region mitgeprägt. Die Ausstellung „Pastoralen“ im Greith Haus vereint Landschaften, Akte, Stillleben, Zeichnungen, grafische Arbeiten und Skulpturen aus mehreren Jahrzehnten zu einem vielschichtigen Einblick in das Werk von Gerald Brettschuh. Weitere Infos: www.greith-haus.at
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Ermäßigung
2für1-Ermäßigung im Greith Haus
Club-Mitglieder erhalten eine 2für1-Ermäßigung auf die Sommerausstellung „Pastoralen“ von Gerald Brettschuh im Greith Haus. Gültig bis 24. August 2026.