Für die Steiermark ist Gerald Brettschuh eine kulturelle Identifikationsfigur. Tief in der südsteirischen Landschaft verwurzelt, hat er über Jahrzehnte das Selbstbild der Region mitgeprägt. Die Ausstellung „Pastoralen“ im Greith Haus vereint Landschaften, Akte, Stillleben, Zeichnungen, grafische Arbeiten und Skulpturen aus mehreren Jahrzehnten zu einem vielschichtigen Einblick in das Werk von Gerald Brettschuh. Weitere Infos: www.greith-haus.at