Es sei „überwältigend“, erklärt Maria Thalhammer. Gemeint ist das Echo auf einen Bericht der Kleinen Zeitung. In diesem schilderte die 71-Jährige aus St. Lorenzen am Wechsel, wie sie sich mit jungen Jahren nach London aufmachte, um Englisch zu lernen. Wie sie später in der Arbeit für große Konzerne die Welt entdeckte, aber auch wie tief der Einschnitt nach dem Tod ihres Mannes war.

Ein Jahr lang hat sie getrauert, bis sie sagte: „Ich lebe noch.“ Seither ist sie im Besuchsdienst beim Roten Kreuz aktiv, nimmt Klavierunterricht, erkundet Österreich mit dem Zug oder hilft beim Song-Contest als Freiwillige mit.

600 Volunteers halfen beim Song-Contest im Mai in Wien mit. Maria Thalhammer war eine von zehn über 60-Jährigen, die dabei waren. „Es gab ein Casting mit allem drum und dran. Es war aufregend“ © KLZ / Carmen Oster

„Mutmacherin“

„Es haben sich so viele bei mir gemeldet. Jemand hat geschrieben, dass ich eine Mutmacherin bin.“ Neben den zahlreichen Botschaften gab es aber auch eine besondere Einladung. Nachdem die Oststeirerin in dem Artikel schilderte, dass sie den „Carinthischen Sommer“ besuchen wird, folgte bereits am nächsten Tag eine Einladung von Daniel Fellner, dem Kärntner Landeshauptmann.

Thalhammer sei herzlich eingeladen zu Eröffnungskonzert und Festakt. Denn auch er war vom Lebensmut der 71-Jährigen begeistert. „Ich denke, dass man immer etwas machen soll und kann – egal in welchem Alter“, so Thalhammer. „Eine Botschaft, die anscheinend viele berührt hat.“

Bereits am Donnerstag reiste die Pensionistin mit dem Zug nach Kärnten und machte einen Abstecher an den Faaker See und besuchte Spittal an der Drau. Der Höhepunkt war jedoch der Samstag.

„Beim Eröffnungskonzert haben mich alle begrüßt. Der Landeshauptmann, seine Stellvertreterin, die Intendantin – alle haben meine Geschichte gekannt. Ich habe mich so respektvoll behandelt gefühlt. „Ein einzigartiges Erlebnis, an das ich mich noch lange erinnern werde“, so Thalhammer, die nun auch ein Zeugnis bekommen hat. Und zwar von der Musikschule für den Klavierunterricht. Natürlich: „Sehr gut“.