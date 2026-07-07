Binnen weniger Tage sind in der Steiermark gleich drei Motorradlenker bei schweren Unfällen ums Leben gekommen. Nachdem am Samstag ein Motorradfahrer (65) unverschuldet nach einem Verkehrsunfall in Koglhof verstorben war und am Montag in Groß St. Florian (Bezirk Deutschlandsberg) ein 83-Jähriger getötet wurde, kam nun im Bezirk Weiz ein weiterer Biker ums Leben.

Ein Grazer war am Dienstag knapp nach 8 Uhr mit seinem Motorrad von Birchbaum in Richtung Passail unterwegs. Hinter ihm fuhr sein Freund, ebenfalls mit einem Motorrad.

Am Ende des Ortsgebietes Birchbaum wollte der 71-Jährige einen vor ihm fahrenden Pkw überholen. Dabei dürfte er eine Verkehrsinsel übersehen haben. Er prallte gegen die Verkehrsschilder und stürzte.

Die Einsatzkräfte wurden alarmiert, Ersthelfer begannen mit der Reanimation. Mitarbeiter des Roten Kreuzes, der Polizei und der Feuerwehr Weiz setzten diese Wiederbelebungsmaßnahmen fort. Allerdings ohne Erfolg: Der Grazer verstarb noch an der Unfallstelle.