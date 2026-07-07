Die Gemeinde Kirchberg an der Raab würdigte Bürgermeister Helmut Ofner mit einem Fest zu seinem 60. Geburtstag. Im Rahmen der Feier verliehen die Vizebürgermeister Walter Pankarter und Richard Wurzinger ihm das Goldene Ehrenzeichen der Gemeinde. Zu den Gratulanten zählten unter anderem der Landtagsabgeordnete Franz Fartek und der Bürgermeister Josef Ober. Vereine, Institutionen, Nachbargemeinden und die Bevölkerung überreichten dem Jubilar zudem einen Reisegutschein.

Glückwünsche auch für Franz Fartek

Übrigens feierte kürzlich auch VP-Landtagsabgeordneter Franz Fartek seinen 60. Geburtstag. Zahlreiche Freunde, Wegbegleiter sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft gratulierten und feierten mit ihm im ÖVP-Bezirksbüro in Feldbach.