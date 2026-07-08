Stark vertreten ist die Süd- und Südweststeiermark in den „Top 30 unter 30“ der besten steirischen Jungunternehmer. Im von der Wirtschaftskammer Steiermark und ihrer Wochenzeitung „Steirische Wirtschaft“ gemeinsam mit einer Expertenjury erstellten Ranking sind zwei junge Unternehmerinnen sowie zwei ihrer männlichen Kollegen aus den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg zu finden.

Sophie Bretterklieber ist wohl das bekannteste Gesicht aus diesem Quartett: Die 26-jährige Lannacherin holte sich bei den Berufseuropameisterschaften Euro Skills 2025 in Dänemark die Bronzemedaille im Bewerb der Floristen. In den letzten Jahren baute sie den elterlichen Karnerhof zu einem Direktvermarktungsbetrieb mit Wild, Schweinen und Schafen aus. Parallel dazu machte sie ihre Leidenschaft zum Beruf und arbeitet heute auch als selbstständige Eventfloristin.

Sophie Bretterklieber mit Josef Herk (rechts) und Mario Lugger (links) © Foto Fischer

Innovatives Start-up

International für Aufsehen sorgt Laura Wissiak: Als Forschungschefin des von ihr mitgegründeten Unternehmens Hope Tech entwickelt die Leibnitzerin mit dem Assistenzsystem „Sixth Sense“ intelligente Technologien, die blinden und sehbehinderten Menschen mehr Orientierung und Selbstständigkeit ermöglichen. Das Start-up mit Standorten in London und Wien sammelte bereits mehrere Millionen Euro von Investoren ein.

Aus einem etablierten Betrieb stammt Maximilian Suppan: Er ist im Baumeisterbetrieb Partl Bau in Vogau aufgewachsen und verantwortet heute als Prokurist unter anderem Einkauf, Organisation, Personal und Akquise. Sein Ziel sei klar: den regionalen Arbeitgeber erfolgreich in die nächste Generation zu führen.

Generationenwechsel

Das gilt auch für Teo Stoisser. Der Metallurge übernahm heuer von seinem Großvater den seit 1945 bestehenden Aluminium-Druckgussspezialisten Fink Druckguss in Leibnitz. Davor hat er Metallurgie an der Montanuniversität Leoben und in St. Gallen studiert.