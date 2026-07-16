In der ehemaligen Apotheke in Premstätten werden heute keine Medikamente mehr ausgegeben, sondern gebrauchte Kleidung, Bücher, Deko, Büro- und Haushaltswaren. Und all das kostenlos. „Es gibt bei uns überhaupt keine Kosten“, sagt Mariella Knopper. Wer das Geschäft besucht, kann gerne saubere und funktionsfähige Dinge mitbringen und dann „gemütlich durch unsere Schatzkiste schlendern und sich Dinge nehmen". Grundsätzlich ist aber jeder willkommen, auch ohne selbst Sachen mitzubringen.

„Wir wollten einfach die Nachhaltigkeit in die Gemeinde bringen“, sagt Knopper über die Gründung von „Nachhaltig in Premstätten“. Als Erstes wurde ein Fairteiler aufgestellt, wo man noch genießbare Lebensmittel kostenlos zum Mitnehmen kann. Später begann der Verein, auch Kleidertauschveranstaltungen zu organisieren: „Die Nachfrage war so groß, da sind wir überrannt worden. Es kommen auch viele Jugendliche.“

45 Ehrenamtliche halten den Kostnix-Laden am Laufen

Als die Apotheke in ein neues Gebäude zog, stellte die Marktgemeinde dem Verein das alte Geschäftslokal gratis zur Verfügung. Innerhalb weniger Wochen wurde daraus die „Schatzkiste“. Geöffnet ist diese zweimal pro Woche und bis zu 120 Besucher kommen pro Öffnungstag. Getragen wird der Kostnix-Laden von rund 45 Ehrenamtlichen. „Da ist ganz viel logistische Arbeit im Hintergrund“, sagt Knopper über deren Engagement. Waren müssen kontrolliert, sortiert und saisonal her- oder weggeräumt werden. Pro Öffnungstag braucht es sieben Freiwillige, erklärt Knopper.

Im ersten Jahr wurden rund fünf Tonnen wieder in den Kreislauf gebracht. Für Knopper und ihre Kollegen ist die Schatzkiste auch ein Gegenpol zur immer schneller werdenden Konsumgesellschaft, Second-Hand-Artikel sollen entstigmatisiert werden: „Uns ist wichtig, dass man wegkommt von diesen ganzen Trends.“ Das Team scheint auf dem richtigen Weg dahin zu sein, denn oft bilden sich schon vor den Öffnungszeiten Schlangen vor dem Geschäft: „Es ist schon unglaublich, was sich da entwickelt hat.“

Von Armut, Kreislaufgedanken und Nachhaltigkeit

Auch in anderen Gemeinden gibt es Kostnix-Läden. Einen Überblick gibt es hier. Einer davon ist „Eggenlend“ in Graz. Der Standort in der Waagner-Biro-Straße ist der vierte seit der Eröffnung 2017. „Wir hoffen, dass wir weitermachen können“, meint Wolfgang Kogler vom Verein Jukus, der den Laden organisiert. „Ohne das Team aus Ehrenamtlichen wäre das nicht machbar“, erklärt er, „gerade deshalb muss es auch Spaß machen.“

Derzeit ist der Kostnix-Laden hinterm Hauptbahnhof der einzige seiner Art in Graz. Andere Läden, wie es sie etwa in Leonhard gab, mussten schließen. Dabei wird das Angebot durchaus gut angenommen. „In den drei Stunden, in denen wir geöffnet sind, haben wir rund hundert Menschen hier“, berichtet Kogler.

Sie kommen aus den unterschiedlichsten Gründen. Manche wollen Produkten ein zweites Leben schenken. Für sie zählt der Kreislaufgedanke. Andere sind auf kostenlose Angebote angewiesen, meint Kogler. Und wieder andere besitzen Dinge, die noch gut in Schuss sind, die sie aber einfach nicht mehr brauchen. Für sie zählt die Nachhaltigkeit.