In Wolfsberg in Schwarzautal (Gemeinde Schwarzautal, Bezirk Leibnitz) ist es am Montagnachmittag zu einem fürchterlichen Arbeitsunfall gekommen. Dabei kam ein 60 Jahre alter Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung ums Leben.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 17 Uhr dabei, mit seinem Schwerfahrzeug Natursteinplatten zuzustellen. Dabei löste er den Spanngurt, mit dem die Platten auf der Ladefläche des Lkw gesichert waren. Dabei kippten die tonnenschweren Steinplatten von der Ladefläche und trafen den dahinterstehenden Lkw-Fahrer am Brustkorb.

Zeugen alarmierten die Rettungskräfte. Doch auch das rasche Einschreiten des Notarztes konnte den Mann nicht mehr retten. Der 60-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.