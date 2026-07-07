Alle Jahre wieder beteiligt sich das BG/BRG/BORG Kapfenberg an der Sammlung der Krebshilfe Steiermark. So konnte auch heuer dank des Einsatzes der Schülerinnen und Schüler ein beeindruckendes Spendenergebnis von 20.270,44 Euro erzielt werden.

Krebshilfe-Geschäftsführer Christian Scherer bedankte sich für das große Engagement und die tolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren persönlich.

Die Sammlung wurde wie bereits gewohnt in zwei Aktionen unterteilt. Einerseits sammelten die Schülerinnen und Schüler aller Klassen im Familien- und Freundeskreis. Besonders erfolgreich waren dabei die 3C (780 Euro), 1C (767 Euro), 2C (690 Euro), 3A (617 Euro) und die 4A (611,85 Euro).

Der zweite Teil – die Straßensammlung, verlangte den Sammelteams einiges ab, dennoch konnten die Schülerinnen und Schüler auch da erneut viele Spendengelder erzielen. Die meisten Spenden sammelten Sirinja Wetzstein und Johanna Bleymaier aus der 3A mit 481,50 Euro. Bernadette Sieber und Helena Fellner aus der 4D brachten es auf 477,07 Euro, Emma Ulrich und Marie Angerer aus der 2E auf 462,21 Euro.