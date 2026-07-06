Schwer alkoholisiert setzte sich Sonntagabend ein 25-jähriger Mann in der Südsteiermark hinters Steuer. Gegen 20.15 Uhr kam der rumänische Staatsbürger auf der Retzneier Straße in Aflenz, Marktgemeinde Wagna, von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

Laut Angaben des Roten Kreuzes, das die Erstversorgung übernahm, zog er sich beim Aufprall Verletzungen unbestimmten Grades im Kopfbereich zu und wurde ins LKH in Wagna gebracht. Die alarmierten Feuerwehren Wagna, Leitring und Hasendorf sicherten und reinigten die Unfallstelle.