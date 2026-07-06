Freudige Nachrichten gibt es aus der Klima- und Energiemodellregion Gnas – St. Peter – Deutsch Goritz. Alle fünf Kindergärten – Kindergartencampus Gnas, Kindergarten St. Peter am Ottersbach, Kindergarten Bierbaum am Auersbach, Kindergarten Dietersdorf am Gnasbach und Kindergartencampus Deutsch Goritz – sind mit der „NATURimGARTEN Steiermark“–Plakette ausgezeichnet worden.

Diese steht für eine tier- und umweltfreundliche Bewirtschaftung, Schattenbäume, vielfältige und ökologisch wertvolle Bepflanzung und Naturmaterialien zum Spielen. „Damit zeigen die Kindergärten, dass Naturerlebnis für die Kinder großgeschrieben wird. Das erfreut auch heimische Pflanzen und Tiere, die hier Platz zum Wachsen, Futter oder ein Versteck finden“, so Biotopverbund-Managerin Anna Gasperl.

Hitzeschutz in vier südoststeirischen Kindergärten

Auch in den Kindergärten und -krippen der Gemeinden Fehring, Kapfenstein, Unterlamm und Breitenfeld tut sich derzeit einiges. Das Land Steiermark startete gemeinsam mit der Klimawandelanpassungsregion „KLAR! Netzwerk Südost“ in diesen Bildungseinrichtungen das Pilotprojekt „Hitzeschutz in Kindergärten und -krippen“.

Das Ziel des Pilotprojektes ist es, wirksame Maßnahmen zum Schutz von Kindern vor Hitze zu entwickeln und langfristig im Alltag von Kindergärten und -krippen zu verankern. „Der Schutz der Kinder ist uns ein Anliegen. Dieses Projekt hilft uns, unsere Einrichtungen besser auf die heißen Sommer vorzubereiten“, so die Bürgermeister der beteiligten Gemeinden unisono.

Stellten das Pilotprojekt vor: St. Anna Vizebürgermeister Franz Maitz, Amtsleiter Andreas Schwab, Kapfensteins Bürgermeister Ferdinand Groß, Unterlamms Bürgermeister Robert Hammer, Fehrings Bürgermeister Johann Winkelmaier, Leiterin Klimaschutzkoordination Land Steiermark Andrea Gössinger-Wieser und KLAR!-Managerin Maria Eder © Schweiner, Land Steiermark

Die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt werden in Form von Hitzeschutz-Selbst-Checks, Handlungsempfehlungen für Gebäudeverantwortliche und pädagogischen Materialien wie dem „Hitzometer-Set“ mit Spielen, Vorlagen und Anregungen für die Arbeit mit den Kindern zusammengefasst und im Anschluss steiermarkweit ausgerollt.