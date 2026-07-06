Wenn die Abendsonne das Schilcherland zum Leuchten bringt und das Gackern der Hühner verstummt, dann ist es wieder soweit. Am Mathans-Hof in St. Ulrich in Greith beginnt die Theaterzeit. Zwischen Stall, Mulcher und Wohnhaus, unter dem großen Nussbaum wartet die selbstgebaute Tribüne auf das Publikum. Wiese, Hügel, Wald und Himmel werden zu Spielstätte.

Wer schon einmal da war, der kommt wieder, denn diese Mischung ist einzigartig. Hier trifft uriger Regional-Schmäh auf elaborierten Wortwitz und Gesellschaftskritik auf Komödie. Dazu gibt es eigens komponierte Musikstücke und Songs, die unter die Haut gehen. Und das Ganze in der gedanklichen Geschwindigkeit eines Speed-Roadmovies.

Hinter all dem stehen die „Vitamins of Society“ und die Familie Lampl: Filmschauspieler Harry Lampl, Bruder Wolfgang Lampl alias „Jimi Lend“, Schwester Brigitta sowie die Eltern Wolfgang senior und Agnes. 2007 gründeten sie den Verein „Vitamins of Society“, ein Kultur-Netzwerk für Theater, Musik, Literatur, Kunst und Veranstaltungen. Schon seit Generationen hat die Familie Theater im Blut.

Das Ensemble der „Vitamins of Society“ bei einer der vergangenen Aufführungen © Rene Böhmer

Historischer Beleg ist eine polizeiliche Anzeige aus dem Jahr 1937 wegen einer illegalen Theateraufführung am Hof. Das Rebellentum blieb bis heute lebendig: Wie schon die Großväter spielte auch Vater Wolfgang beim Dorftheater. Agnes Lampl feierte in „Des Teufels Bad“ ihr Kinodebüt. Heute organisiert die gesamte Verwandtschaft das Hoftheater.

Harry Lampl, der mit seiner Familie in Hamburg lebt, steht aktuell als Franz Innerhofer vor der Kamera. Wolfgang Lampl war gerade mit „Vier minus Drei“ im Kino und ist als „Jimi Lend“ international als Erfinder des „Drama-Slam“ und Poet bekannt.

Die Familie Lampl steht hinter dem Hoftheater am Mathans-Hof und dem Kulturverein „Vitamins of Society“ © Bernhard Lampl

Jedem Theatersommer am Mathans-Hof geht eine intensive Vorbereitung voraus. „Das ganze Ensemble kaserniert sich drei Wochen lang am Hof ein, um zu proben. Musik und Stück werden erst in dieser Phase fertiggestellt. Wir liefern unser Theater frisch ab Hof“, verrät Wolfgang Lampl.

Gemeinsam mit Autor und Theatermacher Johannes Schrettle entwickelt er die Stücke. Die Musik komponiert Jazzpianist Roli Wesp. Brigitta Lampl, Verfahrenstechnikerin und ausgebildete Modedesignerin, schneidert die Kostüme. Jedes Jahr überrascht das Hoftheater mit neuen Talenten und Stars. Heuer ist Marion Mitterhammer dabei. Mit ihr stehen Anna und Magdalena Malli, Harry Lampl, Ivan Haring und Daniel Kern auf der Bühne.

Arbeit, Liebe, Kohle: Brennen für die Steiermark

Nach Erfolgen wie „Wo die Kanonen glühn“, „Jammeregg I-III“, „Heu nun“ oder „Sankt Fight“ startet nun mit „Arbeit-Liebe-Theater“ eine neue Trilogie. Im ersten Teil „Kohle – Brennen für die Steiermark“ wird die einstige weststeirische Bergbauregion zum Schauplatz einer Tragikomödie.

„Das Stück handelt von der Arbeit einst und jetzt, von Kohle und von Liebe in allen erdenklichen Formen. Es wird garantiert unterhaltsam“, sagt Jimi Lend für die „Vitamins of Society“ und die Theaterfamilie Lampl.