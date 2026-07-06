Bei der diesjährigen steirischen Meisterschaft im Rettungsschwimmen im Freibad Stainz nahmen rund 60 Personen aus allen Regionsstellen der Österreichischen Wasserrettung in der Steiermark teil. Auch die Regionsstelle Mitte (Bezirke Murtal, Leoben und Bruck-Mürzzuschlag) mit Sitz in St. Michael nahm mit 18 Jugendlichen teil und absolvierte vier der Bewerbe im Obstacle Swim (Hindernisschwimmen), Manikin Carry (Retten einer Tauchpuppe), Manikin Carry (mit Flossen), Manikin Tow with Fins (mit Gurtretter und Flossen) und Rescue Medley (Kombinierte Rettungsübung).

Platz eins und somit Landesmeister in ihrer Altersgruppe wurden Leni Eichberger (Kinder B), Florian Grill (Kinder B), Maximilian Grill (Schüler A), Johanna Moisi (Jugend A), Kim Wölfl (Jugend B) und Johanna Natter (Allgemeine Klasse Damen). Über den zweiten Platz und somit Vizemeister in ihrer Altersgruppe dürfen sich Aileen Sebauer (Schüler A), Karla Turcus (Schüler B), Vincent Kargl (Schüler B), Julian Diregger (Jugend A), Vitus Berghold (Jugend B) und Wendelin Berghold (Allgemeine Klasse Herren) freuen. Den dritten Platz erreichten Katharina Landner (Jugend A), Benjamin Klade (Jugend A), Sebastian Schmuck (Jugend B) und Dominik Eichberger (Allgemeine Klasse Herren). Auch beim Staffelbewerb waren die Teams erfolgreich.