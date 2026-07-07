Auf den ersten Blick sind es keine schlechten Nachrichten, die der neue steirische Klimabericht liefert. So sind die Treibhausgasemissionen im Bundesland 2024 um rund zwei Prozent gesunken. 10,87 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent hat die Steiermark demnach insgesamt in die Luft geblasen, immerhin um etwa 218.000 Tonnen weniger als im Jahr 2023. Blendet man große Teile der Industrie und der Energiegewinnung aus, die dem europäischen Emissionsrechtehandel unterliegen, fällt der Rückgang mit 5,1 Prozent sogar noch stärker aus.

Es handelt sich – analog zu Österreich insgesamt – um das dritte Jahr in Serie mit sinkendem CO₂-Ausstoß. Hier enden die guten Nachrichten allerdings bereits wieder. Denn der Blick auf das Klimaziel bis 2030 zeigt: Der Rückgang läuft nicht rasch genug, um der Verpflichtung gegenüber Brüssel gerecht zu werden. „Wir wissen aus Untersuchungen, dass das Bundesland selbst nur rund 20 Prozent der Emissionen direkt beeinflussen kann. Den viel größeren Hebel hat der Bund. Und da bräuchte es mehr Anschub, um das Ziel noch erreichen zu können“, sagt die steirische Klimaschutzkoordinatorin Andrea Gössinger-Wieser.

Für Klimaziel müsste der CO₂-Ausstoß dramatisch weitersinken

Wie sehr dieses Ziel wackelt, zeigen erste Auswertungen für das Vorjahr 2025. Demnach dürften die Emissionen wieder leicht gestiegen sein, anstatt weiter zu sinken. Das Problem: Derartiger Spielraum ist eigentlich nicht mehr vorhanden. Konkret muss der CO₂-Ausstoß in der Steiermark bis 2030 – so wie auch in Österreich insgesamt – um 48 Prozent unter den einstigen Höchstwert des Jahres 2005 sinken. Von damals an gerechnet hätte das für die Steiermark einem moderaten Reduktionspfad von knapp 2,6 Prozent jährlich entsprochen. Tatsächlich aber stagnierten die Emissionen auch mangels effektiver Klimamaßnahmen viele Jahre lang.

Die Rechnung dafür wird jetzt offensichtlich. In den 19 Jahren zwischen 2005 und 2024 hat die Steiermark nur etwas mehr als die Hälfte des erforderlichen Weges zurückgelegt. Um das Ziel in den verbleibenden sechs Jahren noch zu schaffen, wäre in weiterer Folge ein jährlicher Rückgang von rund 5,1 Prozent erforderlich, heißt es im Klimabericht. Die Hypothek des Nicht-Sinkens von 2025 ist da noch gar nicht eingerechnet.

Fast jede zweite Tonne CO₂ aus dem Straßenverkehr

Größtes Problemkind ist und bleibt dabei der Straßenverkehr. Fast jede zweite Tonne CO₂, die in der Steiermark (ohne die Bereiche des Emissionsrechtehandels) ausgestoßen wird, ist der Mobilität zuzurechnen. Zwei Drittel davon gehen aufs Konto des Personenverkehrs auf der Straße, der Rest stammt primär vom straßengebundenen Güterverkehr. Die relativ gesehen größten Erfolge sind dagegen im Gebäudebereich zu verzeichnen, wo Heizungsumstellungen und Dämmungen den Treibhausgasausstoß seit 2005 um fast zwei Drittel schrumpfen haben lassen.

Segeln die Steiermark und Österreich tatsächlich am Klimaziel vorbei, könnten die Kosten in die Milliarden gehen. EU-Mitgliedsstaaten sind im Falle eines Scheiterns verpflichtet, die entsprechenden Mengen an Emissionszertifikaten nachzukaufen. Der Bund hat mehrfach angekündigt, die Länder in diesem Fall an den Kosten zu beteiligen.