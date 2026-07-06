Nach einer mehrjährigen Bauphase wurde der umfassend sanierte Güterweg Lanzewitzen in der Gemeinde Sachsenburg am vergangenen Wochenende feierlich eröffnet. Der Ausbau und die Sanierung des rund sechs Kilometer langen Weges waren bereits seit längerer Zeit ein zentrales Anliegen der Region.

Seit 2019 wurde das Projekt schrittweise umgesetzt. Unterstützung für die Sanierung gab es unter anderem aus dem Agrarreferat des Landes Kärnten, um für mehr Sicherheit und eine verbesserte Erreichbarkeit im ländlichen Raum zu sorgen. „Gerade im Winter gab es hier immer wieder kritische Situationen. Umso erfreulicher ist es, dass diese wichtige Sanierung durchgeführt wurde und nun abgeschlossen ist“, sagte Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) bei der Eröffnung des Weges.

Neben Gruber und Bürgermeister Wilfried Pichler waren Richard Kratzwald von der Bringungsgemeinschaft, Bauleiter Martin Größing-Dolinschek sowie Vertreter der Gemeinde und Landwirte dabei © Büro Gruber

Lanzewitzen als „Lebensader“

Der Güterweg erschließt 39 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, 533 Hektar Wald und 387 Hektar Almflächen sowie mehrere Höfe. Damit stellt er eine zentrale Verkehrsverbindung für die Land- und Forstwirtschaft dar. Insgesamt wurden rund 2,7 Millionen Euro in das Projekt investiert, das Agrarreferat des Landes Kärnten unterstützte die Maßnahmen mit knapp 580.000 Euro. Zudem wurden unter anderem auch Bundes- und EU-Mittel bereitgestellt, sodass 70 Prozent der Gesamtinvestition gefördert werden konnten.

Mit der Sanierung wird nicht nur die Befahrbarkeit des Weges abgesichert, sondern auch die Bewirtschaftung der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen maßgeblich erleichtert. „Straßen und Wege sind die Lebensadern des ländlichen Raums. Ein funktionierendes Wegenetz ist die Voraussetzung für die Land- und Forstwirtschaft sowie die Versorgungssicherheit vor Ort“, sagt Gruber.