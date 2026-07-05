Viel Zeit bleibt der Regierung nicht, den von der EU bis 2030 vorgegebenen Pfad in Sachen Emissionsreduktion zu erreichen. Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) wollte in der ORF-Pressestunde im Gespräch mit Moderator Hans Bürger und Kleine Zeitung Wien Chefredakteurin Christina Traar keine konkreten Angaben darüber machen, ob Österreich dieses Ziel erreichen wird. Die Last sei „auf mehreren Schultern“ (Bund und Länder) verteilt. „Und wenn jeder an einem Strang zieht, ist die Erreichung dieser Ziele realistisch.“

Milliardenzahlungen drohen

Gelingt das nicht, drohen Österreich Ausgleichszahlungen in Milliardenhöhe. Davon zeigte sich Totschnig nicht beunruhigt. „Unser Zugang ist es, die Leute zu motivieren und nicht abzuschrecken mit Verboten.“ Kostspielige Fördermaßnahmen wie Agrardiesel oder Waldfonds verteidigte der Minister. Diese seien wichtig, um Lebensmittelproduktion und gesunde Wälder abzusichern.

Eine weitere EU-Deadline steht kurz bevor. Bis 1. September müssen die Mitgliedsländer erste Pläne für die Umsetzung der Renaturierungsverordnung vorlegen. Den Beschluss hatte die damalige Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) 2024 mit ihrer Stimme für die Verordnung und gegen die Position der ÖVP ermöglicht. Totschnig ließ auch zwei Jahre später kein gutes Haar an der Verordnung. Sein Ziel sei es, „am Ende einen Entwurf abgeben zu können, bei dem alle Betroffenen an Bord sind“. Hinsichtlich der Frist erklärte Totschnig: „Wir werden schauen, was möglich ist“. Gleiches gelte für das weiter ausständige Klimagesetz, hier wolle er „Positionen zusammenführen“.

Sanieren und Sparen

Angesichts der vergangenen und bald wieder bevorstehenden Hitze betonte der Minister zudem die Wichtigkeit thermischer Sanierung von Gebäuden. Trotz Sparbudgets würden die Investitionen in diesem Bereich fortgesetzt. Auch in die Wasserversorgung würde sein Haus laufend investieren. Trinkwasserversorgung gehe dabei vor, man müsse „sorgfältig mit der kostbaren Ressource Wasser“ umgehen.