In den Vereinigten Staaten von Amerika wurde am Samstag der 250. Jahrestag der Unabhängigkeit gefeiert. US-Präsident Donald Trump hielt am Abend in Washington eine Rede, in der er vor der Übernahme des Landes durch „Kommunisten“ warnte. Der Unabhängigkeitstag war auch außerhalb der USA Anlass zur Feier.

So wurde etwa bereits am Freitagabend der Pariser Eiffelturm in den Farben der USA beleuchtet. Auf Höhe der ersten Etage des weltbekannten Wahrzeichens war der Schriftzug „USA 250“ in rot-weiß-blauen Buchstaben zu lesen. Frankreich gilt als der älteste Verbündete der USA, die beiden Staaten am Atlantik pflegen seit jeher gute Beziehungen.

Etagen vorübergehend geräumt

Am Unabhängigkeitstag selbst kam es beim Eiffelturm jedoch auch zu einem Zwischenfall. Laut Polizei kletterte ein Mann am Nachmittag auf den Eiffelturm. Zwischen der zweiten und dritten Etage befestigte er eine US-Flagge.

Die beiden Etagen des Eiffelturms sowie der Vorplatz wurden daraufhin zur Sicherheit vorübergehend geräumt, hieß es von der Polizei weiter. Der Mann, der die Fahne befestigt hatte, wurde wegen der „Gefährdung des Lebens anderer“ festgenommen. Die Beweggründe der Tat sind laut Polizei unklar. Die Fahne wurde wieder entfernt. Bisher wurden keine verifizierbaren Aufnahmen der Aktion veröffentlicht.

Frankreich feierte die USA mit spezieller Beleuchtung © IMAGO/Théo Castillon / Bestimage

Bereits ähnliche Aktionen

Mitte Mai hatten sechs Klimaaktivisten der Bewegung „Extinction Rebellion“ am Nakba-Tag eine große palästinensische Flagge vom ersten Stock aus am Eiffelturm angebracht. Sechs Personen wurden festgenommen. Immer wieder klettern Menschen ohne Befugnis auf den Eiffelturm. Am letzten Tag der Olympischen Sommerspiele im Sommer 2024 erklomm ein Mann das Pariser Wahrzeichen. Er wurde jedoch auf halber Höhe von der Polizei gestoppt.

Mit einer vorübergehenden Festnahme hat auch eine andere nicht genehmigte Aktion eines russischen Extremkletterer-Paars geendet. Sie waren mit einer besonderen Botschaft an die Spitze des New Yorker Empire State Buildings geklettert.