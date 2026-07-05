Ein schwarzer Mann mit einer Vorliebe für Adolf Hitler; linke Aktivisten, die sich wie Nazis gebärden, und ein Netanjahu, der damals nicht Politiker war, als Lebensretter. Was nach einer Mischung aus Fiebertraum und Skizze eines Hollywood-Blockbusters klingt, ereignete sich vor fünfzig Jahren ganz real.

Von Tel Aviv aus sollte Flug 139 der Air France am 27. Juni 1976 Passagiere nach Paris bringen. Soweit kam es nicht. Denn Wilfried Böse und Brigitte Kuhlmann, zwei linksradikale, deutsche Terroristen der „Revolutionären Zellen“, gelangten beim Zwischenstopp in Athen gemeinsam mit zwei Mitgliedern der „Volksfront zur Befreiung Palästinas“ an Bord des Flugzeugs und entführten dieses nach Entebbe in Uganda.

Diktator Idi Amin hatte das Land seit 1971 in seiner Gewalt – absurderweise verhalf der Staat Israel Amin damals an die Macht. Doch der „Schlächter von Afrika“ entwickelte sich zum Judenhasser. Er trug Uniformen, die an Hermann Göring erinnern sollten, und wollte irgendwann sogar seinem Vorbild Adolf Hitler ein Denkmal errichten. Er war die bis zur Karikatur enthemmte Personifikation des blutrünstigen Machthabers. Eine Viertelmillion Menschen ließ Amin ermorden, Leichen verfütterte er an Krokodile.

Und genau in diesem Land konnten die Entführer, unterwegs als „Gaza-Brigade“, landen. Ihr Plan: 53 Mitstreiter, die in Israel und anderen Ländern inhaftiert waren, freipressen. Das Ultimatum gilt zunächst bis zum 1. Juli, später wird es bis zum 4. Juli verlängert.

Das Kabinett von Yitzhak Rabin beschließt in der Zwischenzeit etwas, das später als „historisch“ gelten wird. Sie wollen dem Druck der Terroristen nicht nachgeben – und die Geiseln der Flugzeugentführung freikämpfen.

In kürzester Zeit wird in Israel eine Nachbildung der Terminalhalle von Entebbe aufgebaut, in der Sondereinheiten die Rettung simulieren. In der Nacht auf den 4. Juli starten in Tel Aviv dann mehrere Flugzeuge mit Spezialkräften an Bord. Ziel: Das 4000 Kilometer entfernte Uganda.

Als ugandische Soldaten verkleidet und mit einem Autokonvoi samt Attrappe jenes Mercedes‘, den Idi Amin in seinem Fuhrpark hat, verschafft sich die Truppe Zugang zur Halle. Eine Stunde später sind die Geiselnehmer und mehrere Dutzend ugandische Soldaten tot, 102 Geiseln befreit (drei sterben, eine weitere wird später von Vertrauten Idi Amins in einem Krankenhaus ermordet) und ein israelischer Soldat gefallen: Jonathan Netanjahu. Sein jüngerer Bruder: Benjamin Netanjahu, heute Ministerpräsident von Israel.

In die Erleichterung über die Rettung der Geiseln mischte sich in den Tagen nach der Operation auch Kritik: Generalsekretär der UNO war zu dieser Zeit übrigens Kurt Waldheim. Die Spezialoperation des israelischen Militärs bezeichnete er damals als „ernste Verletzung der Souveränität eines Mitgliedsstaates“. Die unterschlagene Vergangenheit Waldheims als Mitglied des Reiterkorps der SA, die im Zuge der Waldheim-Affäre 1986 aufkam, lag da noch in der Zukunft.

Linksradikaler Terror war in den 1970er-Jahren alles andere als eine Seltenheit. Doch die Operation Entebbe war weit mehr als das.

Denn dreißig Jahre, nachdem Millionen von Jüdinnen und Juden in Konzentrationslagern in „arbeitsfähig“ und „nicht arbeitsfähig“ eingeteilt wurden, geschah in der Flugzeughalle von Entebbe etwas Ähnliches: Es kam zur Selektion von Juden – unter deutscher Beteiligung. Nur waren es dieses Mal keine Nazis, sondern linke Aktivisten, die Israelis, Juden und Menschen, die sie für Juden hielten, von den übrigen Geiseln trennten. Letztere wurden freigelassen. Nazi sei er keiner, sondern Idealist, erklärte der 27-jährige Terrorist Wilfried Böse einem Passagier, auf dessen Arm die KZ-Häftlingsnummer tätowiert war.

Für den ehemaligen deutschen Vizekanzler Joschka Fischer war die Selektion von Entebbe ein Damaskus-Erlebnis. Er nannte die Juli-Tage von 1976 als Grund für seine Abkehr vom Linksextremismus.

Es lohnt sich, in diesen Tagen wieder an die Selektion von Entebbe zu erinnern: Um zu verstehen, was Israel zu jenem Staat macht, der er heute ist – mit all seinen Fehlern, seiner Sicherheitsdoktrin und seinem Misstrauen. Und um zu erkennen, dass „links“ dort gefährlich wird, wo es im selbstverordneten Auftrag der guten Sache als moralischer Freifahrtschein verwendet wird.

Nach dem 7. Oktober 2023 gilt das umso mehr.

Die antisemitische Anfälligkeit eines Teiles der Linken ist keine Frage des Zeitgeists, kein Vorwand der „Zionisten“, um über Gaza zu schweigen. Sie hat eine Geschichte, die mindestens ein halbes Jahrhundert zurückliegt. Und einen „Backlash“, den wir sonst gerne rechts verorten.