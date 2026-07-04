Zwei Frauen unternahmen am Samstag eine Fahrradtour ins Landeggtal im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol. Am Ende des befahrbaren Weges stellten sie ihre Fahrräder ab und setzten ihren Weg zu Fuß in Richtung Rabenstein fort.

Unterhalb des Gipfels mussten sie auf einem kurzen, steilen Abschnitt leicht klettern. Dabei griff eine der beiden mit beiden Händen nach einem größeren Stein. Durch die Belastung löste sich dieser aber und fiel der 60-Jährigen auf den Fuß. Sie verspürte sofort starke Schmerzen und die beiden setzten einen Alpinnotruf ab. Die Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber geborgen und in die Unfallambulanz des Bezirkskrankenhauses Lienz eingeliefert. Dort wurde eine schwere Verletzung diagnostiziert.