Im Gemeindegebiet von Malta ereignete sich am Samstag ein schwerer Bergunfall. Zwei Tschechen waren dort gegen 5 Uhr zu einer hochalpinen Wanderung aufgebrochen und wollten zur Hochalmspitze. Einer der beiden 38-jährigen Bergsteiger befand sich etwa zehn Meter im Vorstieg und wurde vom anderen gesichert. Aus unbekannter Ursache löste sich oberhalb von ihm ein etwa 200 Kilogramm schwerer Stein und fiel in Richtung des sichernden Mannes.

Der Felsbrocken fiel auf seine Beine und klemmte ihn ein. Der zweite Kletterer stieg zu seinem verletzten Kollegen ab und setzte einen Notruf ab. Die Bergung des Tschechen gestaltete sich schwierig. Zuerst wollte man den Mann mittels Seilbergung durch einen Notarzthubschrauber bergen. Doch da seine Beine so schwer unter dem Felsbrocken eingeklemmt waren, war dies nicht möglich. Also brachte die Crew des Polizeihubschraubers Bergretter sowie einen Bergrettungsarzt an die Unfallstelle.

Ebenfalls zur Unfallstelle gebracht wurde ein Hubzug der Freiwilligen Feuerwehr Malta. Mit diesem gelang es, den Stein so weit anzuheben, dass der Verletzte weiter versorgt und mit dem Hubschrauber abtransportiert werden konnte. Der Bergsteiger wurde ins Krankenhaus Lienz gebracht.