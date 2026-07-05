Österreichs Balltradition zieht. Auch international. Der Grazer „Tuntenball“ hat für Aufsehen gesorgt. Der Ball für die LGBTQI+-Community hat den „Attitude-Magazin-Pride-Award“ gewonnen, den Peugeot und British Airways mitorganisieren.

Joe Niedermayr, Vereinsvorstand der RosaLila PantherInnen sagt: „Das ist eine ungemeine Freude, es ist ein Zeichen dafür, dass wir gesehen werden, diese große Aufmerksamkeit von einem internationalen Medium ausgezeichnet zu werden ist nicht selbstverständlich.“

Große Freude bei RosaLila PantherInnen

Die Freude über den Preis hört man Niedermayr so richtig an. In London freute man sich bei der Übergabe des Preises auch über viele nette und herzliche Begegnungen. Mit der Auszeichnung zusammen gab es aber auch eine Belohnung.

British Airways dotierte den Preis mit zwei Business-Class-Flügen nach freier Wahl. Niedermayr und die RosaLila PantherInnen werden die Flüge nun versteigern und das dadurch eingenommene Geld in die eigenen Projekte investieren.

Tuntenball international gefeiert

Auch der Tuntenball wird davon profitieren. International ist er spätestens jetzt ein Aushängeschild. Während der Ball im ersten Jahr seines Bestehens – 1991 – rund 140 Leute anzog, ist er stetig gewachsen. Bei der 35. Austragung im Jahr 2026 kamen insgesamt 2500 Gäste. Bei der Preisverleihung hätten sich nun noch mehr Gäste angemeldet, erzählt Niedermayr.

„Für uns ist es auch eine echte Bereicherung, dass wir uns selbst damit finanzieren können und Geld erwirtschaften“, sagt Niedermayr. Die RosaLila PantherInnen haben jedenfalls bereits für Aufsehen gesorgt.