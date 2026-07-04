Eine Schulklasse probt noch schnell ihre gemeinsame Pose, eine Mutter wischt ihrem Kind noch rasch ein bisschen Schokoeis aus dem Mundwinkel. Wobei: Bei der Benefiz-Fotoaktion „60 Second Portraits“ am Freitag am Grazer Lendplatz zeigten sich ohnehin alle Besucherinnen und Besucher von ihrer Schokoseite! Hunderte waren gekommen, um sich von den Grazer Foto-Profis Marija Kanižaj, Gerd Tschebular und Ralph König gegen eine freiwillige Spende fotografieren zu lassen. Die Benefizaktion wurde gemeinsam mit der Imageagentur Rodarich zugunsten des Vereins „Steirer helfen Steirern“ veranstaltet, der mit dem Erlös Menschen in schwierigen Lebenslagen unterstützt. Das Resümee: viele strahlende Gesichter, viele inspirierende Gespräche über ein gutes Miteinander und eine volle Spendenbox, deren Inhalt Steirerinnen und Steirern in Notlagen zugutekommt. Ein herzliches Dankeschön an alle, die mit ihrem Lächeln, ihrem Portrait und ihrer Spende zum Erfolg der Benefizaktion beigetragen haben. Mehr Infos zur Veranstaltung finden Sie hier.