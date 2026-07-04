Ein 22-jähriger Motorradlenker ist am Freitagabend in Gutau (Bezirk Freistadt) bei der Kollision mit einem Traktor tödlich verletzt worden. Der Traktorlenker wollte links auf einen Güterweg abbiegen, dabei kam es zu dem Zusammenstoß. Der Motorradlenker wurde im Bereich der Rundballengabel, die an der Front der Zugmaschine angebracht war, eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, berichtete die Polizei.