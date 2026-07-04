Der Großbrand einer Müllhalle in Wien-Donaustadt ist laut Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, zwar "unter Kontrolle", die Nachlöscharbeiten dürften aber noch ein paar Stunden dauern. Erschwert wurden die Arbeiten für die Einsatzkräfte offenbar dadurch, dass bei der Halle Einsturzgefahr bestehen dürfte. Weiter aufrecht blieben am späten Freitagabend laut Polizei die Sperren der Südosttangente (A23) und bei den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Das Feuer stellte die Löschkräfte vor große Herausforderungen. Es gelang ihnen aber, ein Übergreifen der Flammen auf den Sondermüllbereich zu verhindern und den Brand auf das Gebäude zu begrenzen. Verletzte gab es nicht. Die Südosttangente musste wegen der starken Rauchentwicklung zwischen dem Knoten Kaisermühlen und dem Stadlauertunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Obwohl die Rauchentwicklung am späteren Abend zurückgegangen war, war diese Sperre laut Polizei gegen 22.30 Uhr weiter aufrecht und dürfte erst in den späteren Stunden der Nacht auf Samstag bzw. in den Morgenstunden wieder aufgehoben werden.

Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus © APA / Tobias Steinmaurer

Behinderungen bei den Öffis

Auch beim U-Bahnverkehr kam es durch den Brand zu Behinderungen: Die U2-Station Stadlau musste laut einer Sprecherin wegen der starken Rauchentwicklung zwischen 18 und 19 Uhr durchfahren, danach konnte dort aber wieder angehalten werden.

Auch bei den ÖBB gab es Behinderungen: Zwischen Hauptbahnhof und Wien Aspern Nord Bahnhof waren bis 23.59 Uhr keine Fahrten möglich, Fernverkehrszüge würden umgeleitet, hieß es auf der Homepage der ÖBB. Es komme zwischen Wien Hauptbahnhof und Wien Aspern Nord zu Zugausfällen und Verspätungen bis zu 60 Minuten. Nach Mitternacht war die Sperre aufgehoben.

Starker Rauch auch am Abend

In der Müllhalle dürften sich beim Ausbruch des Feuers keine Menschen aufgehalten haben. Laut der Wiener Berufsrettung, die ebenfalls mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle war, gab es keine Verletzten. Die Feuerwehr war zu dem Einsatz unter "Alarmstufe 4" mit rund 120 Mann plus Wasserwerfer ausgerückt. Auch am späten Abend war die Rauchentwicklung teilweise sehr stark.