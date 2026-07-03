Jetzt im Sommer hüpfen wieder unzählige Heuschrecken durch Kärntens Wiesen. Doch das, was Rosemarie Maliha im Villacher Stadtteil St. Georgen vor die Kameralinse gesprungen ist, hat hierzulande wohl noch niemand gesehen: Sie entdeckte Mitte Juni einen pinken Grashüpfer.

Die Kärntnerin meldete das Tier über die Citizen-Science-Plattform des Naturschutzbundes www.naturbeobachtung.at und schickte ihr Bild ein. Nun bestätigten die Experten des Naturschutzbundes, dass es sich um ein tatsächlich sehr seltenes Tier handelt. Denn üblicherweise sind Grashüpfer, eine Unterart der Heuschrecken, grün oder braun gefärbt, um sich im Gras besser tarnen zu können. Ausgeschlossen ist es aber nicht, auch einmal auf ein Tier in kräftigem pink zu stoßen. Dabei handle es sich um eine seltene Genmutation, den sogenannten Erythrismus.

Rote Pigmente überwiegen

„Dabei wird überwiegend das rote Insektenpigment Erythropterin gebildet, während dunkle Pigmente weitgehend fehlen. Sichtbar wird die auffällige Färbung nur dann, wenn ein Grashüpfer die mutierte Genvariante von beiden Elternteilen erbt“, erklärt der Naturschutzbund. Trägt ein Tier lediglich eine mutierte und eine gesunde Genkopie, setze sich das dominante Gen durch und der Grashüpfer behalte seine normale Färbung.

Pinke Farbe als Gefahr

Da sich in freier Wildbahn nur äußerst selten zwei Träger dieser Mutation miteinander fortpflanzen, sind rosa Grashüpfer eine absolute Ausnahme. Für die Tiere selbst ist diese Farbenpracht allerdings gefährlich, da sie Fressfeinden dadurch sofort ins Auge stechen. Viele überleben deshalb den Weg bis zum erwachsenen Tier nicht und können sich dementsprechend auch nicht mehr fortpflanzen und somit die Genmutation weitervererben.

Weiße und schwarze Tiere

„Erythrismus zählt zu mehreren bekannten Farbmutationen im Tierreich. Bekannter, aber ebenfalls selten ist der Albinismus, bei dem eine genetische Veränderung die Bildung des Pigments Melanin verhindert. Die Tiere erscheinen weißlich oder nahezu farblos und sind häufig lichtempfindlich. Auch sie sind aufgrund ihrer fehlenden Tarnung besonders gefährdet“, erklären die Experten. Das Gegenstück dazu bilde der Melanismus, bei dem verstärkt dunkle Pigmente gebildet werden. Diese Tiere sind nahezu schwarz, können sich in kühlen Regionen schneller erwärmen und sind auf dunklen Untergründen oft besser getarnt. Beim Xanthismus wiederum fehlen dunkle Pigmente weitgehend, wodurch gelbe Farbstoffe dominieren. Die nun in Kärnten dokumentierte rosa Grashüpfer-Nymphe zeige, welche außergewöhnlichen Besonderheiten die Natur hervorbringen könne.