Das Medizinische Kompetenzzentrum – kurz MedQuartier – in der Feldkirchner Schillerstraße 4 feierte fast ein Jahr nach seiner Eröffnung nun die große Einweihungsparty. Auf 2300 Quadratmetern Gesamtfläche werden mehrere Gesundheitsangebote abgedeckt.

1,5 Jahre Bauzeit, ein breites ärztliches Angebot und ein privater Betreiber. Lange wurde spekuliert, was das MedQuartier ist und wer dahinter steckt. Am Freitag lüftete sich der Vorhang, als mit fast einem Jahr Verspätung die offizielle Eröffnung veranstaltet wurde. „Wir haben damals nur die Radiologie geöffnet und waren im Testbetrieb. Da wir wirklich komplett starten und etwas herzeigen wollten, haben wir noch etwas gewartet“, erklärt Ina Brandstätter, Marketingchefin des MedQuartiers den verzögerten Start. 13,5 Millionen Euro flossen bisher in das Quartier – knapp 19,5 Millionen Euro werden insgesamt investiert.

Es gibt auch einen Fitnessraum im MedQuartier © KLZ / Dorian Wiedergut

Das Warten hat sich jedenfalls gelohnt: zahlreiche verschiedene Gesundheitsangebote stehen bereits im MedQuartier zur Verfügung. Darunter die hochmodernen Radiologie mit MRT, CT und Ultraschall-Diagnostik, das Facharztzentrum mit Ärzten aus verschiedenen Fachbereichen, das Therapiezentrum mit Massage, Sportwissenschaft und Physiotherapie. Kürzlich wurde das Angebot um eine Endoskopieeinheit ergänzt. Bereits in den Startlöchern steht die Tageschirurgie, die in naher Zukunft öffnen soll. Wer eine der Leistungen in Anspruch nehmen will, sollte seine Brieftasche mitbringen. Es handelt sich nämlich um ein privates Arzt- und Diagnosezentrum – es bestehen keine Kassenverträge.

Es kommen nur hochmoderne Geräte zum Einsatz © KLZ / Dorian Wiedergut

„Mit unseren hochmodernen Geräten und Leistungen sind wir einzigartig in Kärnten. Darauf sind wir sehr stolz“, freut sich Geschäftsführer Christian Kapun. Seine Geräte sind am neuesten Stand der Technik, bieten hochauflösende Bilder und weniger Strahlenbelastung. Zuerst wollte Kapun nur MRT und CT anbieten. Als jedoch immer wieder Ärzte gefragt hatten, ob sie sich nicht einmieten könnten, entstand die Idee für das MedQuartier. Viele der Ärzte seien nebenbei in Krankenhäusern tätig.

Der brandneue Endoskopie-Raum © KLZ / Dorian Wiedergut

Insgesamt acht Wahlärzte sind im Zentrum momentan tätig. „Wir nehmen noch auf“, sagt Brandstätter. Es gibt noch freie Ordinationen, bei denen man sich noch tage- und stundenweise einmieten kann. Nachdem das Zentrum bereits seit einigen Monaten geöffnet hat, konnte man sich im MedQuartier einen guten Eindruck von der Lage machen. „Die letzten Monate haben gezeigt, dass die Nachfrage nach einer wohnortnahen, modernen Versorgung sehr groß ist und vor allem das Konzept eines interdisziplinären Zentrums von den Patienten sehr geschätzt wird.“ Was ebenso beliebt ist, ist die schnelle Befundübermittlung. Neben der persönlichen Befundbesprechung werden die Befunde elektronisch an die Patienten beziehungsweise an weiterbehandelnde Ärzte übermittelt. Auch die schnelle Terminvergabe, oft noch am gleichen Tag, schätzen die Patienten sehr.

Zusammen mit den Ärzten sind 25 Personen im MedQuartier tätig. Geöffnet hat es Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr. „Besonders das Interdisziplinäre wird sehr geschätzt. Daher sind wir auch stets auf der Suche nach neuen Spezialisten“, sagt die Marketingchefin abschließend.