Freitag, 28. August 2020, kurz vor 21 Uhr, der Schiedsrichter pfeift das Fußballmatch Austria Klagenfurt gegen Stadl-Paura ab. Die Kärntner schossen in der ersten Runde des ÖFB-Cups die Oberösterreicher mit 7:1 aus dem Wörthersee Stadion. Die 687 Besucher kamen auf ihre Kosten. Allein in den letzten zehn Spielminuten schossen die Klagenfurter drei Tore.

Spieler ging zur Polizei

Kein Zufall, wie sich einige Tage später herausstellte: Ein Stadl-Paura-Kicker meldete sich bei der Polizei und sagte aus, dass man der Austria das Toreschießen nicht sehr schwer gemacht hat. Denn in Asien waren umgerechnet rund 300.000 Euro darauf gewettet worden, dass Stadl-Paura späte Gegentore bekommt und insgesamt mehr als fünf Tore erzielt werden. Laut Analysten der zehnfache Wetteinsatz wie bei solchen Spielen üblich. Während sich die Heimmannschaft, die von den Betrügereien nichts wusste, über den Kantersieg freute, freute sich in Asien jemand über einen Gewinn von mehreren Millionen Euro.

Millionen mit Hühnchen verdient

Doch wie kommt ein Match des ÖFB-Cups in Klagenfurt auf den „Spielplan“ der Wett-Mafia in Asien? Eine mögliche Verbindung sieht die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt, sie hat im September 2020 ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Betrugs eingeleitet, im damaligen Hauptsponsor von Stadl-Paura. Der Unternehmer betreibt in seiner Heimat Südkorea eine der landesweit größten Fastfood-Ketten. Mit Hühnerfleisch-Gerichten verdiente er Millionen, so der Klub bei der Sponsor-Vorstellung Anfang 2020. Millionen, die der Südkoreaner auch in Stadl-Paura investieren wollte, um den Klub aus der Regional- in die Bundesliga zu führen.

Zum Tore kriegen angestiftet

Für die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ist der Unternehmer einer von drei Beschuldigten im Wettskandal, er gilt sogar als Mastermind: In seinem Auftrag soll ein damaliger Funktionär von Stadl-Paura eigene Spieler zum „Tore bekommen“ angestiftet haben. Also ersuchten die Ermittler die südkoreanischen Behörden um die offizielle Befragung des Mannes. Das war im Februar 2022 (!). Jetzt, mehr als vier Jahre danach, ist die Einvernahme des Beschuldigten aus Südkorea eingetroffen, so StA-Sprecher Markus Kitz. „Er bestreitet jeglichen Tatzusammenhang.“

Nicht die einzige Hürde für die Staatsanwaltschaft in den aufwendigen, langwierigen und komplexen Ermittlungen: Denn auch ein weiterer Beschuldigter, der mutmaßliche Anstifter, ist für die heimischen Behörden nicht greifbar. Der Mann, gegen ihn wird in Österreich auch wegen Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz ermittelt, sitzt in Serbien in Haft. Dort werden ihm zahlreiche Straftaten vorgeworfen.

Abschlussbericht wird geprüft

Mit der Antwort aus Südkorea gehen allen Widerständen zum Trotz die Ermittlungen zum Wettskandal ins Finale. Der Akt umfasst mittlerweile Hunderte Seiten, dutzende Konten wurde geöffnet, um der Spur des Geldes folgen zu können. Anfang Juni ist ein Abschlussbericht des Landeskriminalamtes bei der Staatsanwaltschaft eingelangt. „Der wird derzeit geprüft“, so Behördensprecher Markus Kitz. In den nächsten Monaten wird sich entscheiden, wie es weitergeht: Einstellung, Anklagen oder weitere Ermittlungen.

Die Austria Klagenfurt hat von Manipulationen nichts gewusst, die heutigen Verantwortlichen von Stadl-Paura haben damit ebenso nicht zu tun. Sie haben den Klub aus dem Bezirk Wels-Land nach dem wenig überraschenden Absprung des südkoreanischen Sponsors und dem folgenden Konkurs wieder saniert. Und für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.