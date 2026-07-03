In einem gemeinsamen Projekt der GPS Kärnten GmbH und der HTL Villach ist ein humanoider Roboter entstanden, der den Namen „Andi“ (An die Arbeit) trägt. Lehrlinge der GPS-Lehrwerkstätte fertigten und montierten die mechanische Basis des Roboters, während die Schülerinnen und Schüler der HTL Villach künftig für Programmierung, Künstliche Intelligenz und Interaktion zuständig sind. Das Projekt verbindet technische Ausbildung mit zukunftsweisenden Technologien wie Robotik, KI und Mensch-Maschine-Interaktion. Ziel ist es, jungen Menschen praxisnahe Kompetenzen für die digitalisierte Arbeitswelt zu vermitteln und gleichzeitig eine langfristig nutzbare Lern- und Entwicklungsplattform zu schaffen.

Übergabe markiert den nächsten Entwicklungsschritt

Der Roboter wurde von Lehrlingen in der Lehrwerkstätte in Villach gefertigt, aufgebaut und programmiert. Mit der offiziellen Übergabe an die HTL beginnt nun die nächste Entwicklungsphase. Die Schülerinnen und Schüler werden den Roboter künftig im Bereich Softwareentwicklung, Künstliche Intelligenz, Mensch-Roboter-Interaktion und Medienintegration weiterentwickeln. Das Projekt verbindet so die Expertise der HTL im Bereich Informatik und Medientechnik mit der langjährigen Erfahrung der GPS Kärnten GmbH in der Ausbildung und Qualifizierung junger Menschen.

Mit einem Investitionsvolumen von rund 30.000 Euro unterstreicht die GPS Kärnten GmbH ihren Anspruch auf Innovation und Zukunftsorientierung in der Ausbildung. Die Kooperation gilt als beispielhaft dafür, wie Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen gemeinsam neue Wege beschreiten können, um dem Fachkräftebedarf von morgen wirksam zu begegnen.