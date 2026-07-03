Erstmals findet am Samstag, 4. Juli, in Villach eine Prideparade statt. Nach Klagenfurt und Spittal erhält damit auch die Draustadt eine eigene Regenbogenparade. Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein „Villacher Pride“, der sich im vergangenen Jahr gegründet hat und die Premiere seit Monaten vorbereitet.

Die Route der ersten Villacher Pride führt ab 15 Uhr vom Rathausplatz Villach über den Hauptplatz, weiter zum Hauptbahnhof und über die Lederergasse und die Widmanngasse zum Hans-Gasser-Platz. Schon zuvor geht es ab 12 Uhr im „Pride-Village“ am Hans-Gasser-Platz los. Dort gibt es nicht nur die Möglichkeit zum Vernetzen und Austauschen, sondern auch ein buntes „Face Painting“, man kann selbst Buttons und Armbänder herstellen oder Schmuck und Dinge des alltäglichen Lebens bei Ausstellerinnen erwerben. Ab 14 Uhr wird sich mit Musik und Ansprachen auf dem Rathausplatz für die Demo vorbereitet.

Die Organisatorinnen betonen, dass die Pride neben dem Partycharakter vor allem auch als Demonstration zu verstehen ist. Angesichts gesellschaftlicher Entwicklungen und zunehmender Anfeindungen gegenüber queeren Menschen sei Sichtbarkeit wichtiger denn je.

Die Organisatorinnen der Villacher Pride laden jeden und jede ein, dabei zu sein © KK/Wohein

Nach dem Demozug durch die Innenstadt folgt eine After-Show-Party im Villacher Kulturhofkeller mit Musik und Drag-Karaoke. Jeder und jede ist dazu eingeladen, sowohl bei der Parade selbst, als auch beim anschließenden Programm mit dabei zu sein. Bereits heute Abend stimmt eine Pride-Party im Kulturhof auf das Wochenende ein. Mit der ersten Pride reiht sich Villach in eine wachsende Zahl österreichischer Städte ein, die mit Regenbogenparaden für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe eintreten. Unterstützung erhält die Veranstaltung unter anderem aus der Stadtpolitik, diversen Unternehmen sowie von zahlreichen Freiwilligen.