Für Liebhaber hochwertiger Pralinen ist es eine traurige Nachricht: Die deutsche Schokoladenmanufaktur DreiMeister wird ihren Betrieb endgültig einstellen. Nachdem im Mai 2026 Insolvenz angemeldet worden war, ist nun klar, dass das traditionsreiche Unternehmen keine Zukunft mehr hat. Ein Investor konnte trotz intensiver Bemühungen nicht gefunden werden, sodass die Schließung unausweichlich ist.

Bei einer Betriebsversammlung am 1. Juli wurde den verbliebenen Beschäftigten die endgültige Entscheidung mitgeteilt. Sämtliche Arbeitsplätze gehen verloren. Besonders schmerzlich ist das für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dem Unternehmen über viele Jahre hinweg die Treue gehalten haben. Insolvenzverwalter Michael Schütte lobte den starken Zusammenhalt innerhalb der Belegschaft sowie deren große Loyalität gegenüber dem Betrieb.

Anspruch auf Arbeitslosengeld

Da die Insolvenzmasse nicht mehr ausreicht, um die Gehälter während der Kündigungsfrist zu bezahlen, haben die Betroffenen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Vertreter der Agentur für Arbeit waren bereits bei der Betriebsversammlung anwesend, um die Beschäftigten bei den notwendigen Formalitäten zu unterstützen und ihnen den Übergang in die Arbeitslosigkeit zu erleichtern.

Rohstoffpreise, schlechte Ernten, Insolvenzen

Die Gründe für das Scheitern des Unternehmens haben sich über mehrere Jahre aufgebaut. Insolvenzen wichtiger Kunden, deutlich gestiegene Rohstoffpreise und schlechte Ernten belasteten die wirtschaftliche Lage zunehmend. Gleichzeitig plante die Unternehmensführung, das Sortiment zu erweitern und günstigere Produkte auf den Markt zu bringen. Die dafür notwendigen Investitionen fielen jedoch in eine Zeit außergewöhnlicher wirtschaftlicher Belastungen.

Die Folgen der Corona-Pandemie, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges sowie die Energiekrise führten zu einer massiven Kostensteigerung. Dadurch verschlechterten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erheblich, sodass sich die geplante Neuausrichtung des Unternehmens nicht mehr erfolgreich umsetzen ließ.

Kein Investor war für Risiko bereit

Am Ende fand sich auch kein Investor, der bereit gewesen wäre, das finanzielle Risiko zu übernehmen. Nach Angaben des Insolvenzverwalters war die zukünftige Entwicklung des Unternehmens kaum verlässlich einzuschätzen, wodurch eine wirtschaftlich tragfähige Fortführung nicht möglich war.