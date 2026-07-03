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New York
Mann zündet sich vor UNO-Hauptquartier an und stirbt
Ein Mann hat sich vor dem UNO-Hauptquartier in New York in Brand gesetzt und dabei gestorben. In einem Krankenhaus sei sein Tod festgestellt worden. US-Medienberichten zufolge handelte es sich um einen Tibet-Aktivisten. Die Ermittler bestätigten dies nicht. Ein Sprecher von UNO-Generalsekretär António Guterres teilte mit, er sei "bestürzt über den tragischen und schrecklichen Vorfall".