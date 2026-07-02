Es hat nicht sollen sein. Wie befürchtet, erwies sich Spanien als mindestens eine Nummer zu groß. Der ÖFB-Auftritt war tapfer, trotzdem war man chancenlos. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass eine sehr spezielle Generation ihre letzte Chance vergeben hat, bei einem Großereignis wirklich Eindruck zu schinden. So schön die Euphorie bei der EM 2024 mit dem Gruppensieg war, das Stimmungshoch endete in einem umso brutaleren Absturz. Bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 erwischte man nie jene Welle, auf der man surfen hätte können.

Letztlich fiel das ÖFB-Team weder sonderlich positiv, noch sonderlich negativ auf, spielte streng nach Papierform. Während man dem Team ein Ausscheiden gegen Spanien nur schwer zum Vorwurf machen kann, bleibt trotzdem der Eindruck zurück, dass Österreich bei diesem Turnier dem Leistungsmaximum nicht einmal nahekam.

Dies hinterlässt in der Gegenwart ein ungutes Gefühl und für die Zukunft den Auftrag, endlich einen Weg zu finden, die eigenen Ansprüche annähernd zu erfüllen. Denn die waren auch diesmal höher als das tatsächlich Erreichte. Sich viel zuzutrauen, ist gut. Dann auch abzuliefern, wäre noch viel besser.