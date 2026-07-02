Nach dem Fund zweier toter slowenischer Wanderer in der Nähe der Laghi di Fusine bei Tarvis verdichten sich die Hinweise, dass die beiden Opfer bei einem tragischen Bergunfall ums Leben kamen. Nach Angaben der italienischen Carabinieri gibt es bislang keine Anzeichen für ein Gewaltverbrechen.

Die Leichen einer 49-jährigen Frau und ihres Sohnes waren am 29. Juni von einem Wanderer in einem ausgetrockneten Bachbett unterhalb des Mangart-Hangs entdeckt worden. Die beiden Toten lagen rund 50 Meter voneinander entfernt. Während zunächst angenommen wurde, die Wanderer seien bereits vor etwa einem Monat gestorben, sprechen neue Ermittlungsergebnisse für einen deutlich späteren Todeszeitpunkt. Im Fahrzeug der 49-Jährigen fanden die Ermittler einen Parkschein, der ihre Ankunft am 23. Juni dokumentiert. Nach Berichten italienischer Medien setzte an diesem Tag am späten Nachmittag heftiger Regen ein. Die Behörden vermuten daher, dass die beiden Wanderer von plötzlich anschwellenden Wassermassen erfasst und in das Bachbett gespült wurden. Die hohen Temperaturen in den Tagen nach dem Unglück sollen den Verwesungsprozess der Leichen beschleunigt haben.

Aus Kranjska Gora

Bei der Spurensicherung entdeckten die Einsatzkräfte etwa 100 Meter vom Fundort der Frau entfernt ihren Rucksack. Darin befanden sich die Autoschlüssel, außerdem war an dem Rucksack eine Tasche mit einer Drohne befestigt. Nach Informationen italienischer Medien war die 49-Jährige eine erfahrene Wanderin, die häufig gemeinsam mit ihrem Sohn unterwegs war. Sie soll aus der Gegend von Kranjska Gora stammen.

Eine Obduktion der beiden Verstorbenen soll in den kommenden Tagen weitere Erkenntnisse zur Todesursache liefern. Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft in Udine geführt. Frau und Sohn waren in Slowenien zuvor nicht als vermisst gemeldet worden.