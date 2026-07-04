Wenn das vertraute Familienleben durch eine Trennung zerbricht oder ein geliebter Mensch stirbt, verändert sich für Kinder und Jugendliche oft alles. Der Verein Rainbows begleitet junge Menschen in diesen schwierigen Lebensphasen mit professioneller Unterstützung.

Trauerbegleitung in Fehring

In der Südoststeiermark ist der gemeinnützige Verein schon seit mehr als 20 Jahren aktiv. In den Räumlichkeiten in der Bürgergasse in Feldbach werden vor allem Kinder und Jugendliche begleitet, die die Trennung oder Scheidung ihrer Eltern zu verarbeiten haben. Nun eröffnete in Fehring am Kirchplatz 5, ein weiterer Rainbows-Standort. „Hier bieten wir auch Trauerbegleitung an. Kinder und Jugendliche aus der Südoststeiermark oder dem südlichen Burgenland, die nahe Verwandte oder Bezugspersonen verloren haben, mussten bisher auf unsere Angebote in Weiz oder Gleisdorf zurückgreifen”, erklärt Xenia Hobacher, Leiterin von Rainbows Steiermark.

Die Gruppen- aber auch Einzelberatungen werden in Fehring von Cornelia Schweiner durchgeführt. Bei ihrer Arbeit geht es vor allem darum, Kindern in dieser schweren Zeit unterstützend zur Seite zu stehen. „Es ist für mich eine Herzensaufgabe. Die Ausbildung zur Rainbows-Begleiterin habe ich in den vergangenen eineinhalb Jahren absolviert“, sagt Schweiner.

Gruppe als Anker

In Fehring betreut sie derzeit zehn Kinder und Jugendliche im Alter zwischen vier und 17 Jahren. „Sie kommen freiwillig zu uns. In einem Erstgespräch wird dann geschaut, was für das jeweilige Kind gerade gut ist“, erklärt Schweiner. Oft komme es aber vor, dass Kinder anschließend weitere Beratungstermine einfordern. „Man merkt schnell, wie wichtig es für die Jugendlichen ist, dass es einen Raum gibt, in dem sie jede Frage stellen können, ohne Druck.“

Im Gruppen-Setting erleben die betroffenen Kinder zudem, dass es andere mit ähnlichen Schicksalen gibt, was hilft, die eigenen Erfahrungen besser zu verarbeiten. „Wichtig ist aber auch, dass das ganze Familiensystem miteinbezogen wird. Eltern und Bezugspersonen sollen sich nicht scheuen, sich bei uns zu melden. Niemand muss durch schwierige Schicksale alleine durch“, wirft Hobacher ein.

Bei der offiziellen Eröffnung: Rainbows-Leiterin Sarah Eggert-Rainer, Lebensgroß-Geschäftsführerin Susanne Maurer-Adrian, Rainbows-Mitarbeiterin in Fehring Cornelia Schweiner, Xenia Hobacher, Leiterin von Rainbows Steiermark,Bürgermeister Johann Winkelmaier, Stadträtin Ute Schmied und Vizebürgermeister und Landtagsabgeordneter Franz Fartek © KLZ / Ramona Lenz

Angebot wächst weiter

In der Südoststeiermark suchen jährlich rund 40 betroffene Kinder und Jugendliche Unterstützung bei Rainbows, steiermarkweit sind es pro Jahr rund 500. Seit Jänner ist Rainbows außerdem ein fester Bestandteil von „Lebensgroß“. „Wir sehen: Rainbows ist ein Angebot, das wir brauchen und das viele wollen. Um es gut weiterzuführen, braucht es aber auch die nötige Unterstützung bei der Finanzierung“, appelliert Lebensgroß-Geschäftsführerin Susanne Maurer-Adrian vor allem Richtung Politik.



Am neuen Standort in Fehring hat man für die kommenden Monate und Jahre noch weitere Projekte geplant: So soll im Herbst eine Rainbows-Elterngruppe für Personen starten, die ihren Lebenspartner oder ihre Lebenspartnerin verloren haben. Außerdem sind Fortbildungen für Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen sowie Lehrpersonal zum Thema Tod- und Trauerbewältigung angedacht.