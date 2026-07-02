Die ÖBB erhöhen mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember die Preise der Standardtickets und der ÖBB-Vorteilscards. Im Schnitt verteuern sie sich um 3,5 Prozent, wie die Bundesbahnen am Donnerstag mitteilen. Die Erhöhung liege „unter der Inflationsrate des Jahres 2025“, wird betont und sie entspreche „den Tarifanpassungen der Verkehrsverbünde Ost-Region (VOR) oder der Steiermark (Verbund Linie)“.

Die anhaltend hohen Energiepreise und der damit verbundene Kostendruck machen die Erhöhung der Ticketpreise erforderlich, so die Begründung, die ÖBB verweisen darauf, dass „auch Autofahren und Fliegen aufgrund der gestiegenen Treibstoffpreise teurer geworden sind“.

Das Preissystem bleibe indes unverändert: „Je früher gebucht wird, desto günstiger wird die Reise. Günstige Sparschiene-Tickets sind weiterhin verfügbar.“